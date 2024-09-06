Латвийский актер ищет того, кто распускает слухи о его новом романе

Privātā Dzīve, со ссылкой на очевидца, что актер у себя дома в Салацгриве замечен с молодой неизвестной блондинкой, у которой черная собачка.

Сам актер это опровергает, говоря: "У меня нет девушки!".

Более того, он опубликовал заявление в Facebook, пригласив людей, распространяющих о нем слухи, отозваться. "Дорогие мои соседи из Салацгривы! Отзовитесь, пожалуйста, кто дал информацию Privātā Dzīve [3 сентября], что меня видели с блондинкой и черной собакой. Последний раз я был с Марцисом Калниньшем (рост 2 метра, черные волосы, и его маленькой собачкой). Буду благодарен! P.s. Я уверен что это читает распространитель этой ЛОЖНОЙ информации! Будь смелым, отзовись!

Напомним, Андрис Булис объявил о разводе с женой и матерью своих детей Илзе Буле в социальных сетях в июле этого года. Они были женаты почти 20 лет. У них двое детей — сын Маркус и дочь Алисе.

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