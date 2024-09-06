С октября 2023 года еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 100 человек в неделю, а в некоторые недели мы фиксируем гибель более 310 добровольцев.

«После школы обучение не продолжил, в рядах вооруженных сил Российской Федерации не служил» — это типичная деталь биографий многих добровольцев, в том числе и Рината Хусниярова. Он совмещал две работы — в трамвайном депо и на фанерном комбинате.

Ринат Хуснияров Фото: Книга памяти Башкортостана

В ноябре прошлого года Хуснияров подписал контракт с российской армией. На тот момент ему было 63 года.

На одной из последних фотографий перед отправкой на фронт он запечатлен в современных камуфляжных штанах со встроенными наколенниками и бушлате с серебристой подкладкой капюшона. Несмотря на наличие новой экипировки, на фронте он продержался менее трех месяцев — Хуснияров погиб 27 февраля.

Сейчас на войне чаще всего погибают добровольцы в возрасте от 42 до 50 лет — таких в нашем списке 3 874 человек, что составляет 30% всех погибших в этой категории.

Самому возрастному погибшему добровольцу был 71 год, а всего на войне погибли 209 контрактников старше 60 лет.

Реальные цифры потерь — как в общем, так и в каждой конкретной категории — выше, чем установленные нами данные. Мы опираемся только на открытые источники информации, поэтому часть смертей не попадает в статистику. Однако изучение тысяч некрологов погибших дает нам возможность выделять устойчивые тенденции.

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