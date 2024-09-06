На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием «Медиазона»* и командой волонтеров установила имена 68 011 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину. Больше половины из них не были связаны с армией на момент начала войны.
На этой неделе впервые на первое место по общему числу потерь вышла категория военнослужащих-добровольцев — тех, кто решил подписать контракт с министерством обороны или Росгвардией уже после начала полномасштабной войны в Украине.
Каждый пятый
Нам удалось подтвердить гибель 13 152 добровольцев — это 20% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны. Впервые с начала войны потери добровольцев превысили потери других категорий участников войны, в том числе заключенных (19% всех установленных смертей) и мобилизованных (13%).
Анализируя некрологи и общаясь с родственниками погибших, мы можем судить, что большинство подписавших контракты после 2022 года, сделали это действительно добровольно. Однако известны случаи, когда на людей оказывали давление. Особенно часто с этим сталкиваются солдаты, проходящие срочную службу. Также известны инциденты, когда жители Чечни соглашались стать военнослужащими, чтобы избежать издевательств над своими родственниками. Об угрозах и давлении также свидетельствовали некоторые заключенные СИЗО и колоний.
Новоиспеченные контрактники существенно отличаются от профессиональных военных: в течение многих лет до войны они работали в гражданском секторе, а перед отправкой на фронт прошли подготовку, которая длилась в разных случаях от трех до десяти дней.
С октября 2023 года еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 100 человек в неделю, а в некоторые недели мы фиксируем гибель более 310 добровольцев.
«После школы обучение не продолжил, в рядах вооруженных сил Российской Федерации не служил» — это типичная деталь биографий многих добровольцев, в том числе и Рината Хусниярова. Он совмещал две работы — в трамвайном депо и на фанерном комбинате.
В ноябре прошлого года Хуснияров подписал контракт с российской армией. На тот момент ему было 63 года.
На одной из последних фотографий перед отправкой на фронт он запечатлен в современных камуфляжных штанах со встроенными наколенниками и бушлате с серебристой подкладкой капюшона. Несмотря на наличие новой экипировки, на фронте он продержался менее трех месяцев — Хуснияров погиб 27 февраля.
Сейчас на войне чаще всего погибают добровольцы в возрасте от 42 до 50 лет — таких в нашем списке 3 874 человек, что составляет 30% всех погибших в этой категории.
Самому возрастному погибшему добровольцу был 71 год, а всего на войне погибли 209 контрактников старше 60 лет.
Реальные цифры потерь — как в общем, так и в каждой конкретной категории — выше, чем установленные нами данные. Мы опираемся только на открытые источники информации, поэтому часть смертей не попадает в статистику. Однако изучение тысяч некрологов погибших дает нам возможность выделять устойчивые тенденции.
План набора
Рост потерь среди добровольцев объясняется в первую очередь тем, что именно они сейчас задействованы на самых тяжелых участках фронта — в Донецкой области. Они составляют основу пополнения, которое получают обескровленные подразделения.
Государственные структуры прилагают большие усилия, чтобы постоянно привлекать в армию новых рекрутов. Таким образом российским властям удается возмещать потери на фронте, не инициируя новую волну мобилизации.
Из оговорок чиновников следует, что в российских регионах существует спущенный сверху план по набору в армию. Для этого используют сайты с вакансиями, проводят личные беседы с теми, кто имеет большие задолженности перед службой судебных приставов, агитируют в университетах и техникумах.
Львиная доля добровольцев, заключающих сейчас контракты с Министерством обороны России, — это жители небольших населенных пунктов в регионах, где трудно найти постоянную и хорошо оплачиваемую работу.
Некоторые добровольцы не обладают базовой юридической грамотностью и полагают, что могут заключить годовой контракт с Минобороны и вернуться к гражданской жизни после 12 месяцев службы. В действительности с 2022 года все подписанные с армией контракты автоматически продлеваются до окончания войны.
Тысячи людей по всей России подписывают контракты с армией, чтобы избежать уголовного преследования — эту возможность подозреваемым Госдума подарила еще в 2023 году. Следователи теперь рассказывают обвиняемым и подозреваемым об этой возможности.
По новым законам, дело будет окончательно закрыто, если подследственный выполнит контракт, погибнет, получит государственную награду или сможет уволиться из вооруженных сил по состоянию здоровья.
«На войну сейчас не забирают только тех, кого обвиняют в терроризме, госизмене, диверсиях, особо тяжких и некоторых половых преступлениях. Остальных всех очень быстро забирают на СВО», — рассказал ранее Би-би-си один из следователей.
Согласно приказу Минобороны, Минюста и МВД, следственные изоляторы обязаны регулярно направлять списки содержащихся у них лиц в военкоматы.
«Военные всех берут практически, кроме совсем уж тех, кто по состоянию здоровья не проходит. И наркоманов, например, берут, бывает, если на учете не стоят. А многие и не стоят, потому что их родные лечили в частных клиниках», — поделился с Би-би-си один из следователей.
Все такие случаи отправки на фронт мы относим к категории добровольцев, поскольку их нельзя отнести к заключенным и другим группам.
Небольшую часть погибших добровольцев составляют иностранцы: мы установили имена 265 погибших, большинство из которых — представители стран Центральной Азии: Узбекистана (47 человек), Таджикистана (51) и Кыргызстана (26).
В 2023 году стало известно об успешной вербовке на войну граждан Кубы, Ирака, Сомали и Замбии, а власти Индии и Непала даже обратились к России с просьбой перестать отправлять на войну их граждан, выдать тела погибших и вернуть всех ранее записавшихся в российские вооруженные структуры непальских наемников. Пока этого не произошло.
Проблемы с миграционным статусом используются властями как рычаг давления на иностранцев: их обещают не выдворять из страны в обмен на согласие «поработать на государство», после чего они смогут упрощенно получить гражданство России — если выживут. Многие не могут даже толком прочитать документы, которые им предлагают подписать, из-за незнания русского языка.
Денежный вопрос
Новых рекрутов мотивируют высокой зарплатой (в среднем в 5-7 раз выше среднего заработка по региону) и социальными льготами.
По подсчетам «Новой газеты Европа», за два года войны средний размер региональных выплат за подписанные с армией контракты вырос в 80 раз.
По мере роста потерь на фронте из регионов России все чаще стали приходить новости о росте региональных выплат за подписание контрактов с российской армией. По подсчетам Би-би-си, сразу 12 регионов значительно увеличили выплаты этим летом.
Краснодарский край только за этот год три раза повысил размер выплат, а Челябинская область сделала это дважды. Оба региона — среди лидеров по абсолютному числу потерь (без учета численности населения).
Без обучения — на фронт
Собеседник Би-би-си, заключивший контракт с российской армией в ноябре прошлого года, рассказал, что ему обещали двухнедельной обучение на полигоне перед отправкой на фронт, а потом — слаживание в тылу в течение трех месяцев.
«В реальности людей просто выгнали на плац, раздали какие-то вещи, причем половина — китайского производства. Три дня каких-то непонятных построений, два раза постреляли — и все. Погрузили в эшелоны — и за ленту (на передовую — Би-би-си). Примерно половина из нас была с колес брошена в бой. В итоге у некоторых от военкомата до передовой прошла неделя».
По рассказам российских военных, новобранцев учат обращаться с оружием и проводить штурмовые операции, а все остальное либо вообще не преподается, либо рассказывается по остаточному принципу.
«Если солдат не умеет, например, бесшумно передвигаться ночью или не знает, как передвигаться днем, не выдавая себя, то он становится легкой добычей для дронов и артиллерии противника. Когда нужно нырять в укрытие, а когда можно встать в полный рост, как безопасно сходить в туалет на передовой — все это первостепенные навыки, которым всех должны учить на базовом курсе. Но мы часто видим, что российские военные совершают довольно простые, типичные для новичков ошибки. В результате они становятся легкой мишенью для ВСУ», — отмечает аналитик Королевского института объединенных оборонных исследований Великобритании Сэмуэль Кранни-Эванс.
Для сравнения, перед отправкой в Афганистан СССР готовил солдат от четырех до шести месяцев.
Государство охотно поднимает зарплату рекрутам, но со снабжением солдат по прежнему есть существенные проблемы.
«Что сейчас выдают? Да везде по-разному, но чаще всего это какой-нибудь случайный комплект униформы, уставные берцы, в которых ноги сотрешь за день, вещмешок типа „Сидор“ с клеймом середины 20-го века. Случайный бронежилет и шлем какой-нибудь китайский, подешевле. Воевать в этом невозможно. Если хочешь выжить — надо закупаться самому», — рассказывает российский военнослужащий.
Нехватка знаний о правилах оказания первой медицинской помощи и неумение пользоваться личными аптечками также существенно сокращает шансы выжить.
Согласно исследованию (его заметило издание «Верстка»), проведенному российскими медиками и опубликованному в журнале Главного военно-медицинского управления российского Минобороны, в «современных вооруженных конфликтах», включая войну в Украине, 39% российских бойцов погибает от поражений рук и ног.
Сами авторы доклада признают, что смертность от повреждения конечностей можно было бы снизить, если улучшить качество первой и доврачебной помощи военным.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk.
Как мы считаем
В России каждый день публикуются новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете не учитываем потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако, если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к подразделениям этих республик, мы его учитываем.
* Упомянутые в тексте издания «Медиазона» и «Верстка» признаны властями РФ иноагентами.
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