Госфинансирование политических партий будет заморожено

Премьер говорит, что партнеры по коалиции поддержали ее предложение о приостановке индексации государственного финансирования, которое сейчас привязано к уровню минимальной зарплаты.

Valsts finansējums politiskajām partijām nākamgad pieaugt nedrīkst un tiks iesaldēts.



Koalīcijas partneri atbalstījuši manu priekšlikumu par valsts finansējuma – kas pašlaik ir piesaistīts minimālās algas līmenim – indeksācijas apturēšanu. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 6, 2024

Как уже сообщалось, сейчас ведется работа над формированием бюджета на следующий год, и фискальное пространство на 2025 год является отрицательным, в связи с чем министерствам дано поручение провести оценку своих бюджетов. Таким образом планируется сэкономить 50 млн евро.

Наряду с этим правительство поддержало ограничение роста компенсационного фонда на 2025 год в размере не более 2,6% по сравнению с актуализированным планом на 2024 год на 31 июля текущего года.

В соцсетях также прозвучали призывы ограничить рост финансирования политических партий. По информации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в 2023 году 12 политическим партиям или их объединениям из госбюджета было выплачено 5 675 351 евро.

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