Сотрудники Государственной полиции получили фотографии курьеров, которые недавно в Риге забирали деньги у пенсионерок, обманутых телефонными мошенниками.
Полиция просит осмотреть фотографии мужчин и отозваться всех, кто обладает информацией о их возможном местонахождении.
Сообщить в полицию можно по телефону 67086743, 67219777 или 110 или написав на электронную почту: vsevolods.sorokins@riga.vp.gov.lv.
Уже сообщалось, что в августе в полицию начали поступать многочисленные заявления от пожилых рижанок, которые стали жертвами обмана.
Мошенники звонили им на стационарные телефоны и представлялись сотрудниками полиции. Далее они сообщали, что родственник жертвы стал виновником дорожно-транспортного происшествия и нужно заплатить наличными, чтобы он избежал уголовного наказания.
В результате обмана жертвы передавали мошенникам наличные деньги в размере от 3500 до 50 тысяч евро. В целом 24 жителям Риги был причинен ущерб в размере около 295 950 евро.
В конце августа этот вид телефонного мошенничества стал распространяться также в Латгале и Курземе. Полиция получила заявления от 11 жителей Латгале, которые стали жертвами обмана и понесли ущерб на общую сумму почти 95 тысяч евро. В Лиепае полиция также получила заявления от двух женщин, которые были обмануты на общую сумму 13,5 тысячи евро.
В ходе расследования были проведены оперативные мероприятия и установлены лица, получившие от жертв обмана наличные деньги. 28 августа сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Украины и изъяли часть полученных мошенническим путем денег. Еще один гражданин Украины был допрошен в качестве свидетеля.
Поэтому полиция призывает жителей напомнить своим близким, особенно пожилым людям, о том, что
ни полиция, ни другие государственные органы никогда не будут звонить с просьбой предоставить наличные или доступ к банковским счетам и такие звонки необходимо прерывать!
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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