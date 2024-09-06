Полиция просит осмотреть фотографии мужчин и отозваться всех, кто обладает информацией о их возможном местонахождении.

Сообщить в полицию можно по телефону 67086743, 67219777 или 110 или написав на электронную почту: vsevolods.sorokins@riga.vp.gov.lv.

Уже сообщалось, что в августе в полицию начали поступать многочисленные заявления от пожилых рижанок, которые стали жертвами обмана.

Мошенники звонили им на стационарные телефоны и представлялись сотрудниками полиции. Далее они сообщали, что родственник жертвы стал виновником дорожно-транспортного происшествия и нужно заплатить наличными, чтобы он избежал уголовного наказания.

Фото: Valsts policija

В результате обмана жертвы передавали мошенникам наличные деньги в размере от 3500 до 50 тысяч евро. В целом 24 жителям Риги был причинен ущерб в размере около 295 950 евро.