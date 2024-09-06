Троих граждан Беларуси заочно обвинили в том, что они заставили самолет Ryanair приземлиться в Минске

"Вынужденная посадка коммерческого рейса в Минске представляла непосредственную угрозу жизни и здоровью 132 пассажиров и незаконно лишила экипаж и пассажиров свободы", - сказано в заявлении.

Польская прокуратура предъявила обвинения трем гражданам Беларуси, которые на момент инцидента занимали высокие посты в сфере национальной безопасности и аэронавигации.

В заявлении польской прокуратуры говорится, что обвинения предъявлены бывшему руководителю агентства Евроюст воздушной навигации Беларуси Леониду Ц., главе смены управления полетами в Минске Евгении Т. и главе КГБ Андрею А. М.

Польские власти заявили, что, поскольку подозреваемые находятся не в Польше, "прокурор не мог ознакомить их с обвинениями", и попросили суд вынести решение о их задержании, чтобы объявить их в международный розыск.

Ранее сообщалось, что 23 мая 2021 года белорусские власти заставили самолет Ryanair совершить посадку в Минске, заявив, что получили угрозу о заложенной на борту бомбе.

Среди пассажиров на борту находились основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Пратасевич и его подруга Софья Сапега. Они были задержаны после приземления самолета.

После этого инцидента ЕС, Великобритания и США ввели новые санкции против Беларуси.

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