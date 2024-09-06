В Германии мужчина ворвался в полицейский участок с мачете

Злоумышленник прибыл в отделение полиции в 2:40 ночи (1:40 ночи по латвийскому времени), кричал "Аллаху Акбар" и угрожал убить полицейских.

Находившимся в отделении полицейским удалось закрыть входную дверь и дверь во внутренний двор, заперев злоумышленника в здании. Позже прибыло спецподразделение и нейтрализовало нападавшего слезоточивым газом.

Предварительное расследование показывает, что мотивы нападавшего могли быть связаны с исламизмом.

Полиция обнаружила на стене его доме изображение, на котором была эмблема террористической группировки "Исламское государство".

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Ранее уже сообщалось, что в четверг, 5 сентября, вооруженный мужчина пришел к израильскому генконсульству и Документационному центру истории национал-социализма в Мюнхене и открыл огонь по прибывшим на тревожный вызов полицейским. Правоохранители открыли ответный огонь и застрелили нападавшего, сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман.

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