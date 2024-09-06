Видео После 40-летнего перерыва в Риге продлят трамвайную линию

В середине дня в Латгальском предместье много пожилых людей, которые занимаются своими делами и пользуются общественным транспортом. Слухи, что здесь будет трамвай ходят уже давно.

Вскоре начнется подготовка к продлению 7-го трамвайного маршрута протяженностью 2,2 километра от нынешней конечной остановки у торгового центра Dole до пересечения улиц Латгалес и Вишкю.

Будут построены новое диспетчерское здание, подъездные пути, необходимые для движения общественного транспорта, транспортно-пересадочный пункт, чтобы пассажиры трамваев, автобусов и троллейбусов могли беспрепятственно пересаживаться с одного маршрута на другой без больших перемещений.

"Например, на рынок удобнее ехать на трамвае. Троллейбус все время останавливается то здесь, то там. Быстрее на трамвае до рыбного павильона на рынке - я очень люблю рыбу! Мне это удобно", - говорит местная жительница Евгения.

Высказываются и противоположные мнения, что нет смысла продлевать трамвайную линию. "Я не знаю! Просто снова потратите деньги. Там троллейбус, автобус, там 49 автобус. Да, это ерунда", - считает Светлана.