После сорокалетнего перерыва в Риге построят новую трамвайную линию. Это хорошая новость для жителей Латгальского предместья - будет продлен трамвайный маршрут и создано единое депо, где пассажиры смогут легко пересаживаться на троллейбусы и автобусы. Почему было выбрано именно это место, каковы будут основные сложности проекта и во сколько он обойдется сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ После 40-летнего перерыва в Риге продлят трамвайную линию
В середине дня в Латгальском предместье много пожилых людей, которые занимаются своими делами и пользуются общественным транспортом. Слухи, что здесь будет трамвай ходят уже давно.
Вскоре начнется подготовка к продлению 7-го трамвайного маршрута протяженностью 2,2 километра от нынешней конечной остановки у торгового центра Dole до пересечения улиц Латгалес и Вишкю.
Будут построены новое диспетчерское здание, подъездные пути, необходимые для движения общественного транспорта, транспортно-пересадочный пункт, чтобы пассажиры трамваев, автобусов и троллейбусов могли беспрепятственно пересаживаться с одного маршрута на другой без больших перемещений.
"Например, на рынок удобнее ехать на трамвае. Троллейбус все время останавливается то здесь, то там. Быстрее на трамвае до рыбного павильона на рынке - я очень люблю рыбу! Мне это удобно", - говорит местная жительница Евгения.
Высказываются и противоположные мнения, что нет смысла продлевать трамвайную линию. "Я не знаю! Просто снова потратите деньги. Там троллейбус, автобус, там 49 автобус. Да, это ерунда", - считает Светлана.
Rīgas satiksme объясняет, что во многих районах города необходимо продлить существующие трамвайные маршруты, но на этот раз выбор сделан в пользу Латгальского предместья из-за численности населения: "В этом районе живет очень много людей, интенсивность движения очень высокая, что видно на примере 15-го троллейбуса, который ходит каждые 5-7 минут и переполнен. Трамвай - самый быстрый, самый вместительный, он может перевозить больше всего людей. Это первая новая трасса, построенная за 40 лет".
28 миллионов евро на реализацию этого проекта предоставляет Фонда восстановления Европейского Союза. Ожидается, что проект будет реализован до мая 2026 года.
"Мы должны реализовать этот проект в очень сжатые сроки. Конечно, у нас очень высокие риски, и риск заключается в том, что если проект не будет завершен в срок вместе со всеми включенными в него проектами, то все инвестиции и затраты придется покрывать из собственных средств. Конечно, у Rīgas satiksme таких денег нет, на инфраструктурные объекты нам никто денег не дает, поэтому это надо делать", - говорит председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.
Жителям следует ожидать, что самые масштабные строительные работы на улице Латгалес будут в следующем году, когда из-за строительства пути обязательно введут ограничения движения.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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