Важная битва: немецкие эксперты о боях под Покровском

Украинский военный в городе Суджа в Курской области России Фото: DW: Yan Dobronosov/REUTERS

Буркхард Майснер тоже признает, что отвода российских войск с покровского направления, на который рассчитывал Киев в результате курской операции, не произошло. Однако эта тактика рано или поздно может возыметь успех, отмечает он, "ведь у России не бесконечные ресурсы".

Кроме того, говорит Майснер, нападение ВСУ на Курскую область было связано, вероятно, не только с Покровском, но и "с более выгодной стратегической позицией России в целом". "Украинцам запрещено применять дальнобойные системы на российской территории, как этого требуют их западные поставщики, в то время как Россия может атаковать Украину там, где она хочет", - отмечает он.

Такое положение вынуждает ВСУ держать войска по всей линии фронта для обороны, в то время как армия России может сосредотачивать свои силы там, где ей это наиболее необходимо. Нападение на Курск же было призвано поставить российскую сторону перед необходимостью тоже тратить силы на оборону. "Украина уже несколько месяцев старается добиться этой цели с помощью беспилотников в российском тылу, теперь же они пытаются сделать это в наземном бою. Таким образом, стратегически это попытка заставить Россию распределять свои силы", - резюмирует Буркхард Майснер.

Что могут предпринять ВСУ

Тем не менее, несмотря на численное превосходство армии РФ под Покровском и ускорившийся темп ее наступления, ВСУ все еще могут попытаться остановить его.

Буркхард Майснер отмечает, что российские войска наступают на город в составе длинной колонны, которая "может подвергнуться фланговой атаке". "И действительно есть признаки того, что украинцы могут готовить такой внезапный удар", - говорит он. Но добавляет, что не уверен, планируют ли украинские военные подобный маневр, и готовится ли к нему армия РФ: "Это риск, на который идут обе стороны в крупных операциях. Как в районе Курска, так и в районе Покровска".

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