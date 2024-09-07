Российско-канадский режиссер-документалист Анастасия Трофимова семь месяцев жила с российскими солдатами недалеко от линии фронта в Украине. Ее история была показана в фильме "Русские на войне" на Венецианском кинофестивале, сообщает Reuters. Сам факт показа фильма вызвал критику со стороны украинских чиновников и кинематографистов.
Видео ⟩ В Венеции показали фильм о российских солдатах в Украине
Перед премьерой фильма Анастасия Трофимова сказала: "Хотя на Западе российские солдаты в большинстве своем являются военными преступниками, в России они - "герои, которые никогда не умирают"".
"Самым большим шоком для меня было увидеть, насколько они нормальные. Совершенно нормальные люди с семьями, с чувством юмора, со своим пониманием того, что происходит на этой войне", - рассказала постановщица, которая в свое воемя также снимала фильмы для Russia Today.
Работая "без разрешения", Трофимова сопровождала закаленный в боях батальон на пути через восточную Украину, получив редкое представление о российской армии, которая регулярно находится в состоянии хаоса.
Documentary-maker Anastasia Trofimova who brought her documentary film “Russians at War” to the Venice Film Festival 2024 previously made films for RT, Kremlin's main propaganda outlet making content in English and other foreign languages:https://t.co/EDg9i412Y6 pic.twitter.com/uKpzTZk5EQ— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) September 6, 2024
Оружие устарело, солдаты передвигаются на транспорте, который плохо защищают от атак, и в какой-то момент оператор дрона случайно роняет бомбу в сторону своих, а единственное, что можно приобрести на этой земле - вероятно, сигареты и алкоголь.
Многие солдаты признаются, что воюют только из-за денег. Они все больше разочаровываются, поскольку конфликт, начавшийся с полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, затягивается, и называют освещение войны в государственных СМИ "ложью".
"Люди могут не совсем понимать причины войны, но они начинают воевать, потому что кого-то потеряли. Возможно, это вопрос мести", - сказала Трофимова.
В фильме рассказывается о команде медиклв, собирающей трупы с поля боя. Они расплакались, когда трое из их отряда вернулись в черных мешках.
Однако в фильме показаны лишь краткие моменты реальных боевых действий и нет никакого представления об ущербе, который российский оккупанты нанесли Украине. Один из солдат отвергает утверждения о том, что российские войска совершали военные преступления, как "невозможные".
Трофимова также рассказала, что, пока она была на фронте, никаких признаков военных преступлений она не видела.
Видео: Трейлер фильма "Русские на войне"
A documentary to whitewash war crimes by Russian soldiers in Ukraine.— Yasmina (@yasminalombaert) September 6, 2024
For her documentary, “Russians at War", Russian-Canadian filmmaker Anastasia Trofimova embedded with a Russian battalion in Ukraine's east, trying to humanise putin’s cannon fodder.
"People might not really… pic.twitter.com/XncMvRGiwN
"Я думаю, что западные СМИ сейчас связывают с этим российских солдат, потому что других историй не было. Это другая история, - сказала она. - Это моя попытка взглянуть сквозь туман войны и увидеть в людях людей".
В четверг в аккаунте Венецианского фестиваля в соцсети Х была опубликована еще одна цитата Трофимовой: "С начала войны между Россией и Западом разрушено множество мостов, которые мешают им встретиться. Возможно, этот фильм не сможет восстановить эти мосты, но я надеюсь, что он послужит веревкой, которую я смогу бросить, чтобы снова собрать их вместе. Мы обычно не слышим мнения российских солдат, поэтому я считаю очень важным развеять туман войны: увидеть, что такое трагедия войны, и увидеть людей вне черно-белых суждений политиков и военной пропаганды".
#BiennaleCinema2024 #OutOfCompetition #RussiansAtWar #AnastasiaTrofimova: “Since the beginning of the war there have been a lot of bridges destroyed between Russia and the West, which amounted to an impossibility of seeing each other. Perhaps this film can’t rebuild these… pic.twitter.com/Rq5ra96qgv— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 5, 2024
Реакция
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу раскритиковал показ российского "пропагандистского" фильма на Венецианском кинофестивале.
В украинских культурных и политических кругах фильм вызвал возмущение. Многик усмотрели в картине прокремлевский материал, пытающийся оправдать нападение Москвы. Ермак заявил, что показывать "пропагандистский фильм" на кинофестивале "позорно".
Дарья Заривная, украинский общественный деятель и советник Ермака, заявила, что фильм пытается "оправдать российскую армию, которая несет прямую ответственность за преступления против украинского народа". Она также обвинила Трофимову в "явном сокрытии военных преступлений и попытке стереть грань между жертвой и агрессором".
Ukrainian film producer Darya Bassel watched the film "Russians at War" by Anastasia Trofimova in Venice and wrote a very detailed post about it. Please read it. Right now, Russian propaganda is once again lying, capturing the attention of foreigners that they are “not as… pic.twitter.com/yKPSFon8Jv— Mary Kravchenko 🇺🇦 (@sea_inside3) September 6, 2024
Фильм также подвергся критике со стороны видных украинских кинематографистов. "Этот фильм может ввести вас в заблуждение, заставив поверить в то, что это антивоенный фильм, который ставит под сомнение нынешний режим в России, - заявила продюсер Дарья Базель, которая посмотрела фильм на фестивале, в своем посте в Facebook. - Однако то, что я увидела, является ярким примером чистой российской пропаганды".
Она сказала, что в фильме солдаты повторяют ложные утверждения Кремля об украинцах как о "нацистах", и обвинила Трофимову в игнорировании агрессии РФ против Украины с 2014 года.
Украинский кинематографист Ирина Цилык охарактеризовала работу Трофимовой как "рвоту". Она также раскритиковала организаторов фестиваля за то, что они решили показать "то, что так плохо пахнет".
Между тем, другой документальный фильм, премьера которого также состоялась на Венецианском кинофестивале, "Песни медленно горящей земли", рассказывает историю страданий в Украине. Его автор - украинка Ольга Журба осудила решение показать на фестивале "Русских на войне".
"Я считаю, что российские кинематографисты <..> должны показать истинное лицо виновников этой войны", - сказала Журба.
Украинские власти потребовали убрать "Русских на войне" из программы кинофестиваля в Торонто, где его также планирую показать. Андрей Ермак и генконсул страны в Торонто назвали картину попыткой оправдать действия российской армии.
Венецианский кинофестиваль пока не занял официальную позицию по поводу войны России против Украины.
"Русские на войне" участвуют во внеконкурсной программе кинофестиваля, который завершится в субботу.
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