Видео В Венеции показали фильм о российских солдатах в Украине

Ukrainian film producer Darya Bassel watched the film "Russians at War" by Anastasia Trofimova in Venice and wrote a very detailed post about it. Please read it. Right now, Russian propaganda is once again lying, capturing the attention of foreigners that they are “not as… pic.twitter.com/yKPSFon8Jv — Mary Kravchenko 🇺🇦 (@sea_inside3) September 6, 2024

Фильм также подвергся критике со стороны видных украинских кинематографистов. "Этот фильм может ввести вас в заблуждение, заставив поверить в то, что это антивоенный фильм, который ставит под сомнение нынешний режим в России, - заявила продюсер Дарья Базель, которая посмотрела фильм на фестивале, в своем посте в Facebook. - Однако то, что я увидела, является ярким примером чистой российской пропаганды".

Она сказала, что в фильме солдаты повторяют ложные утверждения Кремля об украинцах как о "нацистах", и обвинила Трофимову в игнорировании агрессии РФ против Украины с 2014 года.

Украинский кинематографист Ирина Цилык охарактеризовала работу Трофимовой как "рвоту". Она также раскритиковала организаторов фестиваля за то, что они решили показать "то, что так плохо пахнет".

Между тем, другой документальный фильм, премьера которого также состоялась на Венецианском кинофестивале, "Песни медленно горящей земли", рассказывает историю страданий в Украине. Его автор - украинка Ольга Журба осудила решение показать на фестивале "Русских на войне".

"Я считаю, что российские кинематографисты <..> должны показать истинное лицо виновников этой войны", - сказала Журба.

Украинские власти потребовали убрать "Русских на войне" из программы кинофестиваля в Торонто, где его также планирую показать. Андрей Ермак и генконсул страны в Торонто назвали картину попыткой оправдать действия российской армии.

Венецианский кинофестиваль пока не занял официальную позицию по поводу войны России против Украины.

"Русские на войне" участвуют во внеконкурсной программе кинофестиваля, который завершится в субботу.

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