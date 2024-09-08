Трагедия под Балви: в ДТП погибли два человека

По первоначальным данным полиции, около 19:10 в волости Лаздулеяс Балвского края водитель автомобиля Opel Zafira не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

В результате ДТП погибли два человека. Еще два человека получили ранения, один из них доставлен в медицинское учреждение.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

За минувшие сутки на дорогах Латвии задержано восемь пьяных водителей, пятеро из них были в состоянии сильного опьянения, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

Всего в сфере дорожного движения принято 471 постановление об административных правонарушениях, в том числе 239 в связи с превышением скорости.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три административных процесса и пять уголовных.

В рамках уголовных процессов в двух случаях автомобили будут конфискованы, а в трех случаях с пьяных водителей будет взыскана стоимость использованного в момент фиксации правонарушения транспортного средства.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 35 человек, двое погибли. Примерно половина происшествий произошла в Рижском регионе - 61. В Земгале зарегистрировано 17 происшествий, в Латгалии - 15, в Курземе - 14, в Видземе - 11.

Из всех пострадавших трое были пешеходами, семеро - велосипедистами и трое - водителями электросамокатов.

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