Немецкие истребители Eurofighter впервые приблизились к границе РФ в Финляндии

Ранее в подобных маневрах участвовали американские истребители F-35, которые также приземлялись на гражданские автомагистрали. Участие Германии в учениях свидетельствует об углублении сотрудничества между членами НАТО в регионе, имеющем особое стратегическое значение в связи с близостью российской границы.

База ВВС Рованиеми, расположенная в 147 километрах от границы с Россией, стала главным центром военных операций НАТО в регионе. Близость базы к российской границе делает ее стратегически важным местом, которое могло привлечь внимание российских военных. По мнению эксперта по анализу открытых данных издания BILD Джулиана Ропке, "можно предположить, что российские радиолокационные системы внимательно наблюдали за этими учениями".

Финляндия официально вступила в НАТО в апреле 2023 года, радикально изменив баланс сил в Северной Европе. Новый статус страны создал возможность проводить масштабные военные учения с партнерами по альянсу. Одним из таких учений являются маневры Baana-24, в ходе которых в качестве взлетно-посадочных полос используются гражданские дороги.

Цель таких учений - отработка быстрой мобилизации, а также использования инфраструктуры в чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в случае эскалации конфликта между НАТО и Россией. Напряженность между Россией и странами Запада постоянно нарастает, и подобные учения служат подтверждением готовности альянса быстро реагировать на любые вызовы.

У финских военных уже есть опыт подобных маневров: в ходе предыдущих учений американские истребители F-35 также приземлялись на автомагистралях. Подобные учения подтверждают готовность стран НАТО использовать нетрадиционную инфраструктуру для военных операций в случае потенциальной угрозы.

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