Избыточные производственные мощности Китая вызывают обеспокоенность во всем мире. Причина очевидна: на долю Китая приходится почти треть мировой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности и пятая часть мирового экспорта продукции обрабатывающей промышленности. Однако есть веские основания полагать, что спад в производственном секторе Китая неизбежен.

Чтобы понять, что сейчас происходит в Китае, стоит вспомнить недавнюю историю Японии. После Второй мировой войны обрабатывающая промышленность Японии быстро развивалась, во многом благодаря доступу к огромному рынку США. Но Соглашение "Плаза" 1985 года (которое повысило стоимость йены и ослабило японский экспорт), а также старение населения и сокращение рабочей силы обратили эту тенденцию вспять.