Фото В Риге прошло ежегодное шествие ко Дню отца

Собравшиеся держали плакаты с надписями "У меня лучший папа на свете", "Папа, спасибо, что ты у меня есть", "Мой папа самый сильный" и другие.

Дети получили сладости, предоставленные организаторами, а за их отдых отвечали талисманы Заяц и Петух, Кот из Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), а также кот Рудис и бобер Бруно из Госполиции.

На мероприятии собрались семьи с детьми разного возраста. Многие приехали на велосипедах.

Галерея: Ежегодный марш в честь Дня отца в Риге

Перед маршем собравшиеся имели возможность наблюдать за сменой почетного караула у Монумента Свободы.

Марш сопровождал оркестр Земессардзе.

За соблюдением порядка на мероприятии следили сотрудники полиции.

В этом году шествие в честь Дня отца прошло в одиннадцатый раз.

Мероприятия, посвященные этому дню в Риге, продолжатся в Верманском саду, где посетителей ждет сценическая программа и развлечения. Различные мероприятия в честь Дня отца проводятся и в других частях Латвии.

Президент пожелал особого дня для всех отцов

Президент Латвии Эдгар Ринкевич пожелал особого Дня отца для всех отцов, свидетельствует запись, сделанная президентом в X.

Он пишет, что поздравляет всех пап и дедушек с этим днем, желая, чтобы он был теплым, солнечным и особенным.

С 2010 года во второе воскресенье сентября в Латвии отмечается День отца. Как подчеркнули в Министерстве благосостояния, этот праздник призван привлечь более широкое внимание общественности к роли отца в жизни ребенка и способствовать более активному вовлечению отцов в заботу о детях.

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