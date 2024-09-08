Ежегодный марш в честь Дня отца, сопровождаемый лозунгом "Горжусь тем, что я отец!", собрал в воскресенье, 8 сентября, в Риге несколько сотен человек, сообщает агентство LETA.
Фото ⟩ В Риге прошло ежегодное шествие ко Дню отца
Собравшиеся держали плакаты с надписями "У меня лучший папа на свете", "Папа, спасибо, что ты у меня есть", "Мой папа самый сильный" и другие.
Дети получили сладости, предоставленные организаторами, а за их отдых отвечали талисманы Заяц и Петух, Кот из Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), а также кот Рудис и бобер Бруно из Госполиции.
На мероприятии собрались семьи с детьми разного возраста. Многие приехали на велосипедах.
Галерея: Ежегодный марш в честь Дня отца в Риге
Перед маршем собравшиеся имели возможность наблюдать за сменой почетного караула у Монумента Свободы.
Марш сопровождал оркестр Земессардзе.
За соблюдением порядка на мероприятии следили сотрудники полиции.
В этом году шествие в честь Дня отца прошло в одиннадцатый раз.
Мероприятия, посвященные этому дню в Риге, продолжатся в Верманском саду, где посетителей ждет сценическая программа и развлечения. Различные мероприятия в честь Дня отца проводятся и в других частях Латвии.
Президент пожелал особого дня для всех отцов
Президент Латвии Эдгар Ринкевич пожелал особого Дня отца для всех отцов, свидетельствует запись, сделанная президентом в X.
Он пишет, что поздравляет всех пап и дедушек с этим днем, желая, чтобы он был теплым, солнечным и особенным.
С 2010 года во второе воскресенье сентября в Латвии отмечается День отца. Как подчеркнули в Министерстве благосостояния, этот праздник призван привлечь более широкое внимание общественности к роли отца в жизни ребенка и способствовать более активному вовлечению отцов в заботу о детях.
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