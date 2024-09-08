С момента вторжения Украины 6 августа прошел месяц, и союзники рассуждают, что Украина намерена делать с захваченными 1300 квадратными километрами территории.

Директор Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс говорит, что пока не видел доказательств того, что украинцы создают в Курской области укрепления для защиты захваченных территорий.

"Они не совсем готовятся к широкомасштабной, долгосрочной обороне", - подчеркнул Джонс.

Джонс отметил, что Украина, возможно, рассматривает мысль об отставке, но при этом допускает мысль продолжить наступление и захватить еще территории.

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