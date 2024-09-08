Быстро прогрессирующее вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область России произвело позитивное впечатление на союзников Киева, полностью отрицая мысль о том, что боевой дух Украины начинает иссякать. Однако некоторые эксперты и союзники опасаются, что если оккупанты в Украине начнут широкомасштабную контратаку, Киеву все захваченные территории в России, возможно, придется покинуть, передает украинское информагентство УНИАН.
С момента вторжения Украины 6 августа прошел месяц, и союзники рассуждают, что Украина намерена делать с захваченными 1300 квадратными километрами территории.
Директор Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс говорит, что пока не видел доказательств того, что украинцы создают в Курской области укрепления для защиты захваченных территорий.
"Они не совсем готовятся к широкомасштабной, долгосрочной обороне", - подчеркнул Джонс.
Джонс отметил, что Украина, возможно, рассматривает мысль об отставке, но при этом допускает мысль продолжить наступление и захватить еще территории.
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