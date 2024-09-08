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Ринкевич: прилет российских дронов на территорию НАТО должен решаться коллективно (2)

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Edijs Pālens/LETA

Прилет российских дронов на территорию НАТО должен решаться коллективно, подчеркнул в сообщении президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что число подобных инцидентов на восточном фланге НАТО продолжает расти, и решать их нужно коллективно.

Ринкевич также добавил, что после субботнего инцидента в Латвии наша страна находится в тесном общении со своими союзниками.

Как сообщалось, в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае были обнаружены обломки российского военного беспилотного летательного аппарата, прилетевшего из Беларуси.

По данным Министерства обороны., в субботу в Резекненском крае упал российский беспилотный летательный аппарат. В настоящее время ответственные службы, в том числе Госполиция, продолжают расследование обстоятельств происшествия.

Однако в Минобороны указывают, что, по предварительным данным, это российский беспилотный летательный аппарат военного значения и, по данным Национальных вооруженных сил (NBS), он вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.

NBS действует в соответствии с установленными процедурами, в том числе было проинформировано командование НАТО. Об инциденте проинформированы ответственные госчиновники, правоохранительные органы и страны НАТО в регионе.

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