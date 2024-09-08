Ринкевич также добавил, что после субботнего инцидента в Латвии наша страна находится в тесном общении со своими союзниками.

Russian military drone has crashed in the Eastern part of Latvia yesterday. There is an ongoing investigation. We are in close contact with our allies. The number of such incidents is increasing along the Eastern flank of NATO and we must address them collectively. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 8, 2024

Как сообщалось, в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае были обнаружены обломки российского военного беспилотного летательного аппарата, прилетевшего из Беларуси.

По данным Министерства обороны., в субботу в Резекненском крае упал российский беспилотный летательный аппарат. В настоящее время ответственные службы, в том числе Госполиция, продолжают расследование обстоятельств происшествия.

Однако в Минобороны указывают, что, по предварительным данным, это российский беспилотный летательный аппарат военного значения и, по данным Национальных вооруженных сил (NBS), он вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.

NBS действует в соответствии с установленными процедурами, в том числе было проинформировано командование НАТО. Об инциденте проинформированы ответственные госчиновники, правоохранительные органы и страны НАТО в регионе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!