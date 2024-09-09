"Честно говоря, я и сам спрашивал, какое отношение это имеет ко мне - я такой же сотрудник, как и все остальные здесь, во всех этих делах. Ну, что я, может, какую-то юридическую помощь оказывал - это единственное… Ну, возможно, они подозревали, что такое может быть, но я не думаю, что эти подозрения подтвердились после всех действий", - такую версию интереса KNAB к себе высказывает Зариньш.

И бывший руководитель и владелец Pepi Rer Имант Штейнс, и новые владельцы и руководство отметили De Facto, что KNAB ничего у них не спрашивал. То, что объект стоимостью в общей сложности более 3,5 млн евро, построен рядом с уже существующим производством Pepi Rer, не говоря уже о том, что он был специально предназначен для них как арендаторов, подчеркивают и Штейнс, и Зариньш.

На вопрос, откуда исходила инициатива об объекте в Карки, где ангар Līdumi стоимостью 250 тысяч евро был построен на месте, где рядом уже были производственные здания крестьянского хозяйства Jasmīni и получить доступ куда можно только через территорию Jasmīni, Зариньш пояснил: "Ну, поймите, как это. Если ты депутат в маленьком самоуправлении, то, если приходят депутаты с предложением, что нужно строить производственные здания и это будет развивать производство, как ты скажешь, что нет, что нам не надо строить и не надо ничего развивать. Ты же так не скажешь, и это совершенно глупо со стороны депутатов противостоять чему-то такому. Поэтому понятно, что если такое предложение было и если мы в тот момент могли себе это позволить, то именно это и было сделано. А вот то, что теперь это считается недоразумением, - это уже другой вопрос".