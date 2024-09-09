Вместо неожиданно сложившего депутатский мандат экс-премьера Кришьяниса Кариньша в Сейме на этой неделе начал работу Виестурс Зариньш - руководитель Валкского краевого отделения "Нового Единства" и прежний вице-мэр Валки.
Передача: Зариньш, сменивший в Сейме Кариньша, причастен к делу EPPO о проектах фондов ЕС в Валке (1)
Передача Латвийского телевидения De Facto выяснила, что многолетний депутат Валкской краевой думы и специалист по закупкам Зариньш с весны причастен к начатому Европейской прокуратурой (EPPO) и расследованному Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) делу об освоении финансирования европейских фондов в инфраструктурных производственных проектах. Еще раньше политические конкуренты в думе упрекали Зариньша в победе частично принадлежащей ему фирмы на аукционе на право аренды построенного объекта.
Впервые в KNAB проявили интерес к Валкской краевой думе прошлой осенью, в этом году в марте сотрудники KNAB вновь ее навестили. Если в первом деле - о постройке в Эргеме - из политиков был замешан лишь экс-мэр Вентс Армандс Крауклис из Видземской партии, то этой весной уже в рамках другого дела обыски проходили в доме и рабочем кабинете вице-мэра Виестура Зариньша.
Теперь уже депутат Сейма Зариньш этого не отрицает, но поясняет, что не знает, что происходит в деле с весны: "Мне ничего пока не инкриминировалось, и я не думаю, что это произойдет. Вообще как таковое все это дело для нас, по мнению самоуправления, - все это довольно абсурдно, потому что изначально была одна установка, что должно быть хотя бы какое-то соглашение с потенциальными заинтересованными при подписании протокола о намерениях. Ну, если подписать протокол о намерениях, конечно, на каком-то уровне кто-то уже спрашивает, что ты хочешь, чтобы там создавалось. Но вот потом так повернуть, что это какая-то афера... Я абсолютно уверен, что никто здесь сознательно не обманывал".
Весной KNAB сообщил о подозрении в том, что несколько бывших и нынешних должностных лиц Валкского краевого самоуправления, возможно, злоупотребляя служебным положением из корыстных побуждений, вместе с представителем одного из предприятий совершили незаконные действия в связи с двумя реализуемыми самоуправлением проектами. Целью было получить по меньшей мере 2 млн евро на реализацию проектов финансирования Европейского фонда регионального развития (ERAF). Оба проекта связаны с инфраструктурой территории производственного здания. Четыре вовлеченных в уголовный процесс лица имеют право на защиту.
Теперь же KNAB указал De Facto, что не может предоставить никакой дополнительной информации, поскольку расследование по делу, возбужденному EPPO, продолжается. De Facto выяснила, что оба объекта были завершены еще несколько лет назад. Уже в 2019 году было открыто производственное здание в валкском районе Лауктехника, на ул. Вароню, в котором уже несколько лет работает производство предприятия Pepi RER. А в начале 2022 года в Каркской волости открылась производственная территория Līdumi, где крестьянское хозяйство Jasmīni планировало расширить производство биологических кормов.
Юрист Зариньш проработал вице-мэром в этом созыве Валкской думы чуть больше года, а в предыдущем созыве был заместителем мэра того времени Крауклиса. Он долгие годы являлся также председателем муниципальной комиссии по закупкам и, как сам Зариньш утверждал в Facebook перед выборами, был тем, "кто готовил все положения о закупках и договоры на проектирование, строительство, авторский надзор и строительный контроль".
"Честно говоря, я и сам спрашивал, какое отношение это имеет ко мне - я такой же сотрудник, как и все остальные здесь, во всех этих делах. Ну, что я, может, какую-то юридическую помощь оказывал - это единственное… Ну, возможно, они подозревали, что такое может быть, но я не думаю, что эти подозрения подтвердились после всех действий", - такую версию интереса KNAB к себе высказывает Зариньш.
И бывший руководитель и владелец Pepi Rer Имант Штейнс, и новые владельцы и руководство отметили De Facto, что KNAB ничего у них не спрашивал. То, что объект стоимостью в общей сложности более 3,5 млн евро, построен рядом с уже существующим производством Pepi Rer, не говоря уже о том, что он был специально предназначен для них как арендаторов, подчеркивают и Штейнс, и Зариньш.
На вопрос, откуда исходила инициатива об объекте в Карки, где ангар Līdumi стоимостью 250 тысяч евро был построен на месте, где рядом уже были производственные здания крестьянского хозяйства Jasmīni и получить доступ куда можно только через территорию Jasmīni, Зариньш пояснил: "Ну, поймите, как это. Если ты депутат в маленьком самоуправлении, то, если приходят депутаты с предложением, что нужно строить производственные здания и это будет развивать производство, как ты скажешь, что нет, что нам не надо строить и не надо ничего развивать. Ты же так не скажешь, и это совершенно глупо со стороны депутатов противостоять чему-то такому. Поэтому понятно, что если такое предложение было и если мы в тот момент могли себе это позволить, то именно это и было сделано. А вот то, что теперь это считается недоразумением, - это уже другой вопрос".
Сын владельца крестьянского хозяйства Jasmīni и управляющий хозяйством Варис Юшкевицс во время, когда самоуправление продвигало проект Līdumi, был депутатом думы Валкского края. Теперь хозяйство его отца - арендатор Līdumi.
Юшкевицс попал в думу по списку руководимого Зариньшем "Нового Единства/LZS, кроме того, и в мае 2021 года, когда дума объявила конкурс на аренду, он был близким его соратником - они оба снова принимали участие в муниципальных выборах по одному списку. На вопрос De Facto, спрашивал ли у них что-нибудь KNAB по поводу истории проекта Līdumi, Юшкевицс указал, что не может это комментировать.
Теперь, когда Зариньш вышел из состава Валкской краевой думы, председатель думы Гита Авоте считает, что новый вице-мэр останется без работы на полную ставку. На вопрос, означает ли это, что в течение года в думе была оплачиваемая должность в совете, без которой можно бы было обойтись, член коалиции Зариньша отвечает: "Я не буду отрицать, что Виестурс Зариньш был сильным юристом и все те вопросы, которые касались юридического отдела, он помогал решать и участвовал в судебных процессах. Так что ничего плохого сказать не могу. Он с честью выполнял свои обязанности".
В Валке есть еще один объект, финансируемый из средств ERAF, который, хотя и не замешан в уголовном деле, доставляет муниципалитету головную боль. Это Ķieģeļceplis - впечатляющий комплекс из двух больших ангаров с подъездной дорогой, построенный пять лет назад на окраине города на общую сумму 3,5 миллиона евро.
Несмотря на то, что в первоначальных планах Ķieģeļceplis было создание 30 новых рабочих мест и вложение 1,3 миллиона в нематериальные инвестиции, в день приезда De Facto там не было ни одного человека, и не похоже, что обычно там ведется интенсивное производство. В настоящее время арендатором зданий является эстонская фирма ESTLAT Building, которая уже давно обещала совету начать производство модульных домов на этом участке.
Однако этот арендатор был найден только в 2021 году. На первом аукционе, когда строительство еще не было завершено, единственным участником и, соответственно, победителем стало SIA Waumild из Гулбене. Представители Валкской думы сообщили местной газете Ziemeļlatvija, что предприятие планирует производить древесный уголь.
Впрочем, тогда нигде публично не сообщалось, что владельцем 50% акций Waumild является вице-мэр Зариньш. Спустя несколько лет представители Видземской партии во главе с Крауклисом обвинили его в том, что он скрыл от совета свою причастность к предприятию, которое так и не было запущено в производство из-за кризиса Covid-19. Зариньш отвергает эти обвинения, поскольку не считает, что действовал в то время неэтично: "Почему все произошло так, как произошло... Ну, если ты депутат, ты не можешь пойти и лоббировать какой-то свой бизнес. Поэтому я полностью отказался, я сказал: "Нет, я не пойду, я не буду нигде выступать". Если вы можете это сделать, то сделайте это. Я не собираюсь никуда ввязываться". Так и произошло, и поэтому никто ничего не узнал. Если бы я пошел к президенту или депутатам Европарламента и сказал "Голосуйте за это здание!" или что-то в этом роде, это был бы конфликт интересов".
Почему никто больше не выставил на торги такой хороший и нужный объект? Зариньш объясняет это паникой из-за эпидемии, но это объяснение не выдерживает критики - летом 2019 года никто даже не знал о пандемии.
De Facto также выяснила, что Виестурс Зариньш имеет интересные связи с бывшим владельцем Pepi Rer. Имант Штейнс подтвердил передаче, что Зариньш в настоящее время живет в Валке в доме, который он купил у его жены несколько лет назад. Деньги не были выплачены полностью, поэтому в Земельной книге недвижимость до сих пор зарегистрирована на имя Штейнса, но семья Штейнсов относится к этому с пониманием и не торопит Зариньша с возвратом долга.
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