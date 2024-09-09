В ночь на понедельник Россия снова атаковала Киев дронами Shahed, однако украинское ПВО сбило все беспилотные летательные аппараты, когда они еще не достигли столицы, сообщил глава киевской военной администрации Сергей Попко.
Украинцы отразили ночную атаку дронов на Киев
Попко указал, что это уже пятая воздушная атака на Киев с начала сентября.
Он добавил, что дроны, запушенные из Курской области, атаковали Киев после полуночи несколькими волнами, и воздушная тревога в столице Украины продолжалась более часа.
По предварительным данным, жертв и разрушений в Киеве нет.
Тем временем командование ВВС Украины сообщило, что в ночь на понедельник россияне выпустили по территории Украины три крылатые ракеты H-59/69 и восемь беспилотных летательных аппаратов.
Две ракеты и шесть беспилотников были сбиты. Два оставшихся беспилотника разбились сами по себе. В свою очередь ракета, которая не была сбита, в результате "активного противодействия" цели не достигла.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!