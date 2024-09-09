Украинцы отразили ночную атаку дронов на Киев

Попко указал, что это уже пятая воздушная атака на Киев с начала сентября.

Он добавил, что дроны, запушенные из Курской области, атаковали Киев после полуночи несколькими волнами, и воздушная тревога в столице Украины продолжалась более часа.

По предварительным данным, жертв и разрушений в Киеве нет.

Тем временем командование ВВС Украины сообщило, что в ночь на понедельник россияне выпустили по территории Украины три крылатые ракеты H-59/69 и восемь беспилотных летательных аппаратов.

Две ракеты и шесть беспилотников были сбиты. Два оставшихся беспилотника разбились сами по себе. В свою очередь ракета, которая не была сбита, в результате "активного противодействия" цели не достигла.

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