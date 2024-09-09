На железнодорожной линии Рига - Скулте существенно задерживаются поезда. Известна причина

Так, поезд Рига (10:13) - Скулте (11:23) едет с опозданием на 87 минут, а на участке железной дороги Лиласте - Скулте он отменен, в свою очередь поезд Скулте (11:50) - Рига (12:39) едет с опозданием на 30 минут и также отменен на участке железной дороги Скулте - Лиласте.

Также поезд Рига (11:13) - Саулкрасты (12:13) едет с задержкой в 32 минуты, а поезд Саулкрасты (11:00) - Рига (11:59) едет с опозданием на 73 минуты.

Согласно информации Latvijas dzelzceļš (LDz), во время земляных работ был оборван магистральный кабель, из-за чего в настоящее время нарушена работа системы управления поездами. В связи с этим в ближайшее время возможны задержки на линии Рига - Скулте.

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