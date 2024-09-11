Францию потрясло немыслимое преступление - женщина утверждает, что ее насиловали более 10 лет. Собранная в ходе расследования информация показывает, что организовывал все ее муж, приглашавший к себе домой десятки других мужчин. Преступления происходили, когда француженка находилась в состоянии наркотического опьянения. На этой неделе потерпевшая более подробно рассказала суду о том, что она пережила.