13 сентября в Даугавпилсе состоится Открытие нового зала V-13, который расположен в старом корпусе Даугавпилсского университета (ДУ) (ул. Виенибас 13). Об этом подробнее рассказывает портал "Чайка".
Встреча с Долиным, спектакли и концерты: в Даугавпилсе новое место для мероприятий
Новый зал V-13 открывают опытные организаторы Харий Вуцинс и Владимир Лубганс. Они более 20 лет устраивают различные концерты и мероприятия. Им бы хотелось, чтобы эта площадка стала местом встречи жителей и гостей Даугавпилса с настоящими профессионалами — музыкантами, актерами и известными личностями.
Здесь планируется проводить "живые" концерты разных жанров с небольшими составами (популярная музыка, джаз, академическая музыка), театральные постановки, встречи-общение с профессионалами в разных областях и другие интересные события. После мероприятий будет возможность пообщаться с выступавшими.
Первый концерт в стенах V-13 пройдет 13 сентября, начало в 18:00. Перед зрителями выступят победительница пятого сезона X Faktors Эмилия Берзиня (Emilija) и группа Vēstulēs - на конкурсе Supernova они заняли второе место после Донса, который представлял в этом году Латвию на "Евровидении".
Харий Вуцинс и Владимир Лубганс с марта 2022 года по декабрь 2023 года работали в Даугавпилсском дворце культуры. Харий им руководил, а Владимир был там техническим директором. Увольнение Хария из ДК было громким. По официальной причине - он не выдержал конкурс на должность руководителя, но теперь у него появилось время заняться чем-то другим.
V-13 - это небольшой зал на 200 мест, но он понравился Владимиру Лубгансу: "Очень уютный, камерный зал с отличной акустикой, удобными креслами для зрителей. Он очень подходит для проведения концертов и спектаклей малых форм самых разных жанров".
Действительно, план мероприятий на сентябрь ограничивается не только концертами:
14 сентября в 18:00 пройдет спектакль "Сосед" (на латышском языке), а 15 сентября состоится творческая встреча-разговор о кино с известным российским кинокритиком, радиоведущим и журналистом Антоном Долиным, уехавшим из России в 2022 году.
Он предлагает зрителям поговорить о том, какую роль играет кинематограф в эпоху больших перемен, рассмотреть различные стратегии "самого популярного и самого политического" из искусств, затронуть "чувствительный вопрос отделения пропаганды от искусства".
27 сентября в 18:00 у зрителей будет возможность услышать концертную программу гитариста Марциса Аузиньша, а 28 сентября в Дагувпилс приедут гости из Литвы - Kotryna Juodzevičiūte и группа KJ Collective.
Напомним, Даугавпилсский университет оборудован для людей с ограниченными возможностями — у входа есть пандус, в зал, на четвертый этаж, можно подняться на лифте, и в самом зале будут предусмотрены четыре места для колясочников.
Подробнее о новом зале и покупке билетом можно прочитать здесь.
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