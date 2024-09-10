Встреча с Долиным, спектакли и концерты: в Даугавпилсе новое место для мероприятий

V-13 - это небольшой зал на 200 мест, но он понравился Владимиру Лубгансу: "Очень уютный, камерный зал с отличной акустикой, удобными креслами для зрителей. Он очень подходит для проведения концертов и спектаклей малых форм самых разных жанров".

Действительно, план мероприятий на сентябрь ограничивается не только концертами:

14 сентября в 18:00 пройдет спектакль "Сосед" (на латышском языке), а 15 сентября состоится творческая встреча-разговор о кино с известным российским кинокритиком, радиоведущим и журналистом Антоном Долиным, уехавшим из России в 2022 году.

Он предлагает зрителям поговорить о том, какую роль играет кинематограф в эпоху больших перемен, рассмотреть различные стратегии "самого популярного и самого политического" из искусств, затронуть "чувствительный вопрос отделения пропаганды от искусства".

27 сентября в 18:00 у зрителей будет возможность услышать концертную программу гитариста Марциса Аузиньша, а 28 сентября в Дагувпилс приедут гости из Литвы - Kotryna Juodzevičiūte и группа KJ Collective.

Напомним, Даугавпилсский университет оборудован для людей с ограниченными возможностями — у входа есть пандус, в зал, на четвертый этаж, можно подняться на лифте, и в самом зале будут предусмотрены четыре места для колясочников.

Подробнее о новом зале и покупке билетом можно прочитать здесь.

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