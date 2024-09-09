Главное за 9 сентября Российский дрон оказался начинен взрывчаткой, вспышка дифтерии у детей и рекорд Остапенко

Предполагаемый российский шпионский дрон, разбившийся в Латвии, еще раз напоминает нам о том, что наши страны не находятся в прямом военном конфликте с Россией, однако с точки зрения внутренней безопасности разведка и гибридная война стали сегодня повседневной реальностью, пишет на страницах Postimees министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

В конце августа Польшу потрясла леденящая душу история: 35-летний местный житель познакомился через приложение с девушкой, а затем почти пять лет продержал ее в темном хлеву, подвергая издевательствам, пишет Rus.Postimees.

Мировая премьера картины "Анора" назначена на 18 октября, однако рижская публика увидит картину гораздо раньше - 24 сентября, на открытии "Балтийской жемчужины".

В День отца состоялся финал чемпионата Латвии среди силачей. Смотрите, как все прошло, в фотографиях TVNET GRUPA!

Вот уже год звезда латвийских реалити-шоу Лиене Ушакова состоит в отношениях с боксером Юрисом Зундовским, с которым познакомилась во время участия в шоу Amors. Недавно они объявили о помолвке. В беседе с TVNET+ Лиене упомянула неизвестные до сих пор подробности их романа.

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