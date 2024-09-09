Этот понедельник оказался насыщен событиями. Публике рассказали подробности об упавшем в Резекненском крае российском дроне, Минфин разместил на своем сайте "калькулятор зарплаты", призванный показать преимущества планируемой налоговой реформы, а одного из иранских паралимпийцев лишили золотой медали. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 9 сентября ⟩ Российский дрон оказался начинен взрывчаткой, вспышка дифтерии у детей и рекорд Остапенко
Новости Латвии:
В понедельник, 9 сентября, в 14:00 в Министерстве обороны прошел пресс-брифинг представителей оборонной сферы, на котором представили информацию о разбившемся в Резекненском крае беспилотном летательном аппарате. За трансляцией можно было следить и на RUS TVNET.
Министерство финансов разместило на своем сайте "Калькулятор зарплаты", чтобы работники могли рассчитать свою зарплату на 2025 год в соответствии с предложением по реформе налога на рабочую силу, сообщили в Минфине агентству LETA.
В нескольких странах Европы в последние годы констатировано смертельно опасное предотвращаемое вакцинацией заболевание - дифтерия. Благодаря хорошему охвату вакцинацией Латвия до конца прошлой недели могла удерживать свободную от дифтерии зону. Однако, к сожалению, и у нас есть невакцинированные дети и взрослые, поэтому началась пока что локальная вспышка дифтерии, сообщила Детская клиническая университетская больница (BKUS).
В понедельник, 9 сентября, из-за проблем, связанных железнодорожной инфраструктурой, задерживаются поезда на железнодорожной линии Рига - Скулте, сообщает Pasažieru vilciens (PV).
С понедельника, 9 сентября, вступает в силу новый ценник платных услуг Латвийского этнографического музея под открытым небом, предусматривающий значительное повышение цен на билеты, сообщает агентство LETA.
В ближайшие дни погода в Латвии изменится - периодически небо будут закрывать облака, ожидается и дождь, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
По просьбе Латвии и Румынии дискуссия об "инцидентах с дронами" будет проведена в НАТО на высшем уровне, заявил в интервью TV24 президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В стокгольмском аэропорту Арланда в ночь на понедельник из-за дронов были приостановлены вылеты и прием самолетов, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко поднялась на 12 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и на этой неделе находится на шестой позиции.
Иранский паралимпийский спортсмен Садег Бейт Сайях был лишен золотой медали, завоеванной на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, из-за демонстрации запрещенного флага.
Интересное чтиво:
Итак, исход Кариньша из политики завершился. Всего за год пройден путь от премьер-министра до бывшего депутата Сейма. Давайте же проводим Кариньша и попытаемся понять - как за такой короткий срок самый влиятельный политик Латвии растерял свой авторитет.
Евросоюз нашел альтернативу российскому газу: его заменит водород. В начале 2024 года операторы газотранспортных систем подписали важное соглашение по проекту Северо-Балтийского водородного коридора. Речь идет о магистральном трубопроводе, аналогичном "Северному потоку", который пройдет и через Латвию. Рассматривается возможность и строительства водородного хранилища, сопоставимого с Инчукалнским. А Финляндии отведена роль балтийского водородного "Газпрома". TVNET+ выяснил подробности грандиозных проектов.
Предполагаемый российский шпионский дрон, разбившийся в Латвии, еще раз напоминает нам о том, что наши страны не находятся в прямом военном конфликте с Россией, однако с точки зрения внутренней безопасности разведка и гибридная война стали сегодня повседневной реальностью, пишет на страницах Postimees министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
В конце августа Польшу потрясла леденящая душу история: 35-летний местный житель познакомился через приложение с девушкой, а затем почти пять лет продержал ее в темном хлеву, подвергая издевательствам, пишет Rus.Postimees.
Мировая премьера картины "Анора" назначена на 18 октября, однако рижская публика увидит картину гораздо раньше - 24 сентября, на открытии "Балтийской жемчужины".
В День отца состоялся финал чемпионата Латвии среди силачей. Смотрите, как все прошло, в фотографиях TVNET GRUPA!
Вот уже год звезда латвийских реалити-шоу Лиене Ушакова состоит в отношениях с боксером Юрисом Зундовским, с которым познакомилась во время участия в шоу Amors. Недавно они объявили о помолвке. В беседе с TVNET+ Лиене упомянула неизвестные до сих пор подробности их романа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!