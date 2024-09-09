В Клайпеде здания и автомобили разрисовали буквой Z

Буква Z была нарисована на трех автомобилях, на стене жилого дома, на входной двери и лестнице здания, на стеклах аптеки, на рекламных щитах и даже на церковном колоколе.

Все сообщения о нарисованных буквах Z поступили в полицию в субботу.

Начато досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка.

Буква Z используется российскими войсками, вторгшимися в Украину, и наносится на российскую военную технику.

В Литве запрещено публичное демонстрирование символов российской агрессии против Украины.

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