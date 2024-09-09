В выходные в Клайпеде здания и автомобили были изуродованы буквой Z, символизирующей агрессию России против Украины, сообщает Департамент полиции Литвы.
В Клайпеде здания и автомобили разрисовали буквой Z
Буква Z была нарисована на трех автомобилях, на стене жилого дома, на входной двери и лестнице здания, на стеклах аптеки, на рекламных щитах и даже на церковном колоколе.
Все сообщения о нарисованных буквах Z поступили в полицию в субботу.
Начато досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка.
Буква Z используется российскими войсками, вторгшимися в Украину, и наносится на российскую военную технику.
В Литве запрещено публичное демонстрирование символов российской агрессии против Украины.
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