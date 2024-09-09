Дело против экс-мэра Резекне Барташевича передано в суд

Барташевич обвиняется как в разглашении информации ограниченного доступа, так и в том, что в течение 16 лет сознательно не указывал в декларациях должностных лиц сведения о приобретенном за рубежом имуществе и других доходах в крупном размере.

Члену семьи Барташевича также предъявлено обвинение в подстрекательстве к раскрытию не подлежащей раскрытию информации.

Согласно обвинительному заключению, бывший мэр Резекне, подстрекаемый членом семьи, поручил работнице самоуправления получить информацию ограниченного доступа из двух баз данных, доступных для выполнения ее обязанностей. Работница самоуправления выполнила поручение и передала информацию мэру, который раскрыл ее третьему лицу без каких-либо законных оснований.

В ходе расследования в сотрудничестве с Евроюстом и соответствующими иностранными следственными органами было установлено, что бывший мэр Резекне намеренно скрыл в своих регулярных декларациях должностного лица информацию о имуществе и других крупных доходах период с 2008 по 2024 годы.

При подаче деклараций он не указал недвижимость, находящуюся за рубежом в совместной собственности с членом семьи, сделки, связанные с этой недвижимостью, долю кредита, предоставленного члену семьи, и другие сделки с физическими лицами.

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