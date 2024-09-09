Видео Грандиозный успех: украинцы впервые сбили опасный российский беспилотник на большой высоте

"Эта новость захватывает дух. Железная бригада впервые в воздушном бою сбила высотный российский беспилотник! Это произошло 7 сентября над Харьковской областью. Как только в воздухе был замечен беспилотник "Орлан-10", в указанный район выдвинулась группа "Ворон" ракетно-артиллерийского батальона", - рассказали украинские военные.

The Ukrainian army have shot down a Russian drone at an altitude of over 3,600 meters for the first time — the Kharkiv Operational-Tactical Group



The drone in question is an Orlan-10, which plays a key role in reconnaissance, artillery fire adjustment, and carrying out strikes. pic.twitter.com/lBpE5D5FAd — KyivPost (@KyivPost) September 9, 2024

Заметив беспилотник, команда совместно с пограничниками определила траекторию и высоту полета цели. Один из солдат подготовил к бою дрон-камикадзе, а охоту вели двое других военнослужащих.

Украинские военные подчеркивают, что преследование было крайне сложным из-за большой высоты и из-за того, что "Орлан" неоднократно менял курс и высоту.

"Орлан-10" - особо опасный российский беспилотник, способный летать на высоте до 5 километров и оттуда поражать цели. Его дальность полета составляет 500-600 километров. Он предназначен как для разведки, так и для нанесения ударов.

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