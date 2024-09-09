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Alexandra Nekrasova

Видео Грандиозный успех: украинцы впервые сбили опасный российский беспилотник на большой высоте

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Скриншот из видео
Скриншот из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video/@Duorope/"X"

Бойцы Железной бригады Вооруженных сил Украины в субботу, 7 сентября,  ведя воздушный бой над Харьковом, впервые сбили беспилотник российской армии на высоте 3600 метров, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

"Эта новость захватывает дух. Железная бригада впервые в воздушном бою сбила высотный российский беспилотник! Это произошло 7 сентября над Харьковской областью. Как только в воздухе был замечен беспилотник "Орлан-10", в указанный район выдвинулась группа "Ворон" ракетно-артиллерийского батальона", - рассказали украинские военные.

Заметив беспилотник, команда совместно с пограничниками определила траекторию и высоту полета цели. Один из солдат подготовил к бою дрон-камикадзе, а охоту вели двое других военнослужащих.

Украинские военные подчеркивают, что преследование было крайне сложным из-за большой высоты и из-за того, что "Орлан" неоднократно менял курс и высоту.

"Орлан-10" - особо опасный российский беспилотник, способный летать на высоте до 5 километров и оттуда поражать цели. Его дальность полета составляет 500-600 километров. Он предназначен как для разведки, так и для нанесения ударов.

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