Арест Павла Дурова обнажил противоречия между его либертарианскими идеями и требованиям европейских государств к технологическим компаниям. Но французский закон — лишь часть его проблем. После 11 лет работы проекта в убыток Дуров надеется сделать Telegram прибыльным, но эксперты говорят, что пока непонятно, как компания может начать зарабатывать больше, чем она тратит.
"Много тратят и мало зарабатывают". Что ждет бизнес Telegram после ареста Дурова
Либертарианство как бюджетное решение
В первом публичном комментарии после своего ареста Павел Дуров анонсировал перемены в Telegram и усиление модерации. Но эксперты сомневаются в том, что у его компании есть ресурсы на серьезное расширение.
"Telegram находится в очень сложной финансовой ситуации", — сказал в разговоре с Русской службой Би-би-си Элиес Кампо*, отвечавший за партнерские проекты в Telegram до 2021 года. Он отмечает, что компания тратит много денег, но при этом зарабатывает недостаточно. Кроме личных вложений Дурова, единственным внешним источником денег, насколько известно, до 2022 года был выпуск облигаций.
Являясь частной компанией, Telegram не обязан публиковать финансовые отчеты. Единственное, что достоверно известно о его финансах: компания работает в убыток. До ареста Дуров говорил, что мессенджер может начать приносить прибыль уже в 2025 году.
Практически единственным источником информации о состоянии дел компании в открытом доступе является статья в газете Financial Times, получившей доступ к финансовой отчетности Telegram за 2023 год. Из нее следует, что мессенджер заработал 342 млн долларов при операционных убытках в 103 млн. Общий убыток компании составил 173 млн долларов. Би-би-си отправила запрос в пресс-службу Telegram.
Основные обвинения, предъявленные предпринимателю французскими правоохранителями, связаны с игнорированием командой Telegram их запросов и нежеланием всерьез заниматься модерацией на своей платформе. Дуров и его сторонники объясняют это его либертарианскими взглядами и нежеланием заниматься цензурой.
Но отсутствие тщательной регуляции контента — не только идеологический выбор, оно еще и очень выгодно для Telegram. В интервью Financial Times Дуров говорил, что компания тратит около 70 центов в месяц на пользователя. Это значительно ниже затрат его конкурентов. Обеспечение штата модераторов и серьезная борьба с киберпреступлениями потребовали бы гораздо больших вложений.
По словам Дурова, сейчас в его команде около 50 постоянных сотрудников, в основном разработчиков. Для сравнения, корпорация Meta, которая владеет Instagram, WhatsApp и Facebook, с 2016 года наняла больше 40 тысяч сотрудников и потратила больше 20 млрд долларов на модерацию контента на своих платформах.
Проект Дурова не может позволить себе такие расходы — компания до сих пор зарабатывает меньше, чем тратит. А в 2026 году наступит срок погашения долговых обязательств Telegram.
"С более чем 2 млрд долларов в долговых облигациях, чей срок погашения подходит в 2026 году, Telegram нужно что-то делать. Только не очень ясно, что именно", — пишет аналитик агентства Рейтер Карен Куок.
Весной Дуров говорил о планах провести IPO до 2026 года: первичное публичное размещение акций — это один из способов привлечь деньги со стороны. Он добавлял, что компания может быть оценена в 30 млрд долларов и что он ожидает выход на прибыльность уже в 2025 году. Но журнал Fortune пишет, что такая оценка кажется завышенной, учитывая финансовые показатели компании.
Этим летом глобальная аудитория Telegram достигла 950 млн активных пользователей в месяц — это примерно половина охвата его главного конкурента, WhatsApp. По данным нескольких исследований, больше всего у него пользователей в Индии. Правда, индийские газеты сообщают, что прямо сейчас власти самой большой демократии мира расследуют роль Telegram в распространении мошеннических схем и азартных игр.
Репутационные риски и технические проблемы
Сейчас Telegram имеет несколько источников дохода: премиум-подписку, официальную рекламу через сервис Telegram Ads и внутреннюю валюту под названием "звезды" (Telegram Stars). Звезды можно покупать прямо через приложение, а также с помощью бота. Мессенджер получает комиссию с каждого платежа.
В пятницу Дуров сообщил, что число платных пользователей мессенджера достигло 10 миллионов. Если исходить из цены для американских пользователей — 4.99 доллара в месяц, — максимально возможный доход от нее может составить 600 млн долларов в год. На деле эта сумма ниже, так как цена варьируется в разных странах, и эта сумма будет включать комиссию от магазинов приложений.
Сколько мессенджер зарабатывает на других направлениях, неизвестно. Весной Дуров говорил, что реклама приносит "миллионы долларов". Но перспективы Telegram в области рекламного рынка могут пострадать после его ареста. Обвинения французских властей привлекли внимание к проблеме распространения детской порнографии в Telegram. Репутация Telegram как платформы, где даже ХАМАС разрешено вести агитацию, может помешать его попыткам заработать на рекламе, пишет Financial Times.
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Опыт "Твиттера" после того, как его купил Илон Маск и переименовал в X, показывает, что большие агентства и бренды стараются избегать платформ, где их реклама может соседствовать рядом с даже просто противоречивым контентом — не говоря уже о нелегальном. Ряд рекламодателей перестали размещаться на платформе после того, как Маск восстановил аккаунты противоречивых пользователей, в их числе и неонацистов, и сам написал твит в поддержку антисемитской теории заговора. Миллиардер извинился за этот твит и посетил Израиль и музей на месте концлагеря Аушвиц.
Но кроме идеологической проблемы, есть и техническая. Telegram знает слишком мало о своих пользователях, чтобы продавать микро-таргетированную рекламу, как это делают другие соцсети. Instagram, Facebook и другие конкуренты предлагают возможность сегментировать и таргетировать рекламу с учетом пола и возраста пользователей и с точностью вплоть до отдельного квартала в городе, говорит Элиес Кампо.
Тот факт, что теперь приложение предлагает пользователям указывать дату рождения — это шаг именно в эту сторону, считает Кампо. По его мнению, отсутствие модерации и данных о пользователях рискует привести к тому, что крупные бренды не будут размещать свою рекламу в Telegram.
Загадочные миллиарды в криптовалюте
"Криптовалютный бизнес Telegram превышает все его источники дохода", — пишет Fortune о связанной с Дуровым блокчейн-платформе TON и криптовалюте Toncoin. С рыночной капитализацией в более чем 13 млрд долларов, Toncoin входит в десятку ведущих криптовалют по капитализации (за исключением стейблкоинов — криптовалют, курс которых привязан к реальным валютам или товарам).
При этом Telegram официально не имеет отношения к этому проекту. Это связано с его прошлыми проблемам с американскими властями. Предыдущей реинкарнацией Toncoin была криптовалюта Gram на основе децентрализованной сети TON (Telegram Open Network). Она строилась на обещании создать блокчейн-платформу, основанную на разработках создателей Bitcoin и Ethereum, но гораздо более быструю и удобную, внутри которой можно было бы очень быстро и без посредников — таких, как государства или банки — обмениваться деньгами и информацией. Интеграция этой платформы в Telegram обещала миллионам пользователей удобный доступ к "крипте", а самой Gram — доступ к огромной аудитории. Эти принципы заложил Николай Дуров, старший брат Павла, отвечавший за технические решения в Telegram и VK.
В 2018 году Telegram удалось привлечь 1,7 млрд долларов через первичное размещение токенов. Но вскоре комиссия по ценным бумагам США заблокировала выпуск Gram — не только в США, но и во всем мире. Комиссия посчитала их ценными бумагами, проданными в обход соответствующего американского закона. Дуров в ответ пожаловался на гегемонию США, но согласился вернуть деньги инвесторам. Он также дистанцировался от TON: по официальной версии, проект был передан сообществу крипто-энтузиастов.
Криптовалюта вскоре перезапустилась под новым названием, и сейчас мессенджер активно интегрирует в себя элементы TON, такие как игры, браузер и крипто-кошелек. И хотя утверждается, что вся эта экосистема не контролируется Дуровым, Toncoin остается единственной криптовалютой, официально интегрированной в Telegram. Через нее пользователи могут совершать платежи прямо в мобильном приложении. А одним из руководителей фонда, который развивает блокчейн-платформу, стал бывший гендиректор VK, предыдущего проекта Дурова.
"Павел вряд ли бы стал интегрировать в приложение что-то, над чем он не имеет значительного контроля или влияния", — говорит Элиес Кампо. Он отмечает, что неизвестно, какая часть из выпущенных токенов Toncoin принадлежит Telegram. Соответственно, неизвестно, могут ли они быть использованы в качестве подушки безопасности, если у мессенджера наступят серьезные финансовые проблемы.
Но если конкуренты Дурова из руководства других мессенджеров не торопятся встать на его защиту, то среда крипто-предпринимателей не отвернулась от него. Лидеры и идеологи крипто-мира высказались в его поддержку, в том числе и со-основатель криптовалюты и блокчейн-платформы Ethereum, канадский предприниматель российского происхождения Виталик Бутерин.
Кроме идеологического родства, за этим стоит и практический интерес. Для тех, кто зарабатывает на криптовалютах, Telegram — такой же рабочий инструмент, как для российских военных. На недавних громких процессах над крупнейшими крипто-мошенниками в судебных документах цитировались рабочие чаты в мессенджере.
"Контролировать все слишком рискованно"
За 11 лет существования Telegram приблизился к отметке в миллиард глобальных пользователей, но будущее самого мессенджера и интегрированной в него криптовалюты остается тесно связанной с судьбой Павла Дурова.
После задержания Дурова цена облигаций Telegram упала почти на 10%, а курс криптовалюты TonCoin снизился на 20%.
Неопределенность касается и планов Telegram выйти на IPO. Инвесторов могут отпугнуть проблемы Дурова с французским законом и расследования против Telegram, открытые в других странах — не только в Индии, но и в Южной Корее, где полиция сейчас занимается проблемой распространения в мессенджере deepfake-порнографии с лицами своих гражданами.
Элиес Кампо предполагает, что арест может заставить Дурова задуматься о том, чтобы делегировать больше ключевых решений или даже передать управление мессенджером кому-то другому. "Очевидно, что текущее состояние дел, когда он контролирует все, слишком рискованно для бизнеса", — говорит он.
Telegram стал очень большим; любой сервис такого масштаба притягивает внимание государства, сказал в разговоре с Би-би-си бывший топ-менеджер Яндекса. Это означает, что компании нужно аккуратнее относиться к общению с правоохранителями и госорганами.
"Я обожаю Telegram. Это веселые пираты, таких сейчас редко встретишь в цифровом мире. Но сложно представить устойчивое существование и развитие по такой модели в современном мире", — добавил собеседник, говоривший на условиях анонимности.
*После критических комментариев Кампо в адрес Telegram, опубликованных в статье Wired в 2022 году, пресс-секретарь Telegram заявил, что тот никогда не работал в компании, а был лишь волонтером в 2016 году.
Би-би-си ознакомилась с примерами рабочей переписки за несколько лет, в том числе письмами с ответами Дурову, которая подтверждает, что Кампо представлял компанию в общении с потенциальным партнерами на протяжении нескольких лет.
Мы направили запрос Telegram насчет отношений компании с Кампо.