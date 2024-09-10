"Много тратят и мало зарабатывают". Что ждет бизнес Telegram после ареста Дурова

Основные обвинения, предъявленные предпринимателю французскими правоохранителями, связаны с игнорированием командой Telegram их запросов и нежеланием всерьез заниматься модерацией на своей платформе. Дуров и его сторонники объясняют это его либертарианскими взглядами и нежеланием заниматься цензурой.

Но отсутствие тщательной регуляции контента — не только идеологический выбор, оно еще и очень выгодно для Telegram. В интервью Financial Times Дуров говорил, что компания тратит около 70 центов в месяц на пользователя. Это значительно ниже затрат его конкурентов. Обеспечение штата модераторов и серьезная борьба с киберпреступлениями потребовали бы гораздо больших вложений.

По словам Дурова, сейчас в его команде около 50 постоянных сотрудников, в основном разработчиков. Для сравнения, корпорация Meta, которая владеет Instagram, WhatsApp и Facebook, с 2016 года наняла больше 40 тысяч сотрудников и потратила больше 20 млрд долларов на модерацию контента на своих платформах.

Проект Дурова не может позволить себе такие расходы — компания до сих пор зарабатывает меньше, чем тратит. А в 2026 году наступит срок погашения долговых обязательств Telegram.

"С более чем 2 млрд долларов в долговых облигациях, чей срок погашения подходит в 2026 году, Telegram нужно что-то делать. Только не очень ясно, что именно", — пишет аналитик агентства Рейтер Карен Куок.

Forbes писал, что Дуров снимает жилье на искусственном острове Палм-Джумейра в Дубае Фото: Getty Images