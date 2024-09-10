Видео Пенсионерка купила садовый дом в Ропажском крае, но ее обманули

Анна быстро приобрела домик два месяца назад у компании Didgeridoo. имущество площадью 18,2 квадратных метра обошлось в 2800 евро. Торговец на телефонные звонки больше не отвечает.

Юрист Арманд Логин говорит, что в договоре сделки не хватает ряда важных разделов. Центр защиты прав потребителей получил одну жалобу на предприятие. Сценарий схожий - деньги за товар заплачены, но покупка не поставлена.

Руководитель Didgeridoo Андис Ретеюмс считает, что его самого обманули.

"Я доверился человеку, который использовал меня, оставив ответственным за все это. В результате этой эпопеи я оказался в крайне незавидной ситуации, в которой мошенник исчез со всем, оставив людей без заказанного. С моей стороны это была помощь знакомым с выставлением счетов. Все средства перечислены архитектору, который был фиктивным получателем", - рассказал Ретеюмс.

Анна в связи с возможным мошенничеством обратится в Госполицию.

Видео: Сюжет Bez tabu

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