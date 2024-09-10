Источники сообщают, что коалиционное правительство, состоящее из представленных канцлером Олафом Шолцем социал-демократов (SPD) и "зеленой" и либеральной Партии свободных демократов (FPD), также подготовило план широкого отторжения нелегальных иммигрантов на границе, чего требуют находящиеся в оппозиции христианские демократы (CDU) и их баварская братская партия - Христианско-социальный союз (CSU).

Источники рассказали, что Фезер передала свои предложения оппозиции и призвала консерваторов к тайным переговорам по этому вопросу.

Шольц после бойни в Золингене также пригласил не консультации представителей CDU/CSU и всех 16 федеральных земель.

Источники допускают, что переговоры могут возобновиться уже во вторник.

Подробности предложенного плана пока неизвестны.

В настоящее время нелегальным иммигрантам на границе с Германией отказывают только в известных ограниченных случаях, например, если им запрещен въезд в страну или если они не требуют убежища.

По данным МВД, с октября на границе было отказано уже более 30 000 нелегальных иммигрантов.

Прозвучали предложения отказывать всем иностранцам без документов, а также тем, кто уже запросил убежище в какой-либо другой стране.

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