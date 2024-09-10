Чтобы резко сократить нелегальную иммиграцию, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер распорядилась восстановить паспортный контроль на всех сухопутных границах страны, сообщили в понедельник источники в правительстве.
Обновленный пограничный контроль вступит в силу 16 сентября и изначально продлится полгода.
Фезер уже соответствующим образом проинформировала об этом Еврокомиссию.
Пограничный контроль задуман как инструмент для ограничения нелегальной иммиграции, а также для борьбы с исламистским терроризмом и трансграничной преступностью.
Продолжающиеся дебаты о приостановке нелегальной иммиграции обострились в последние недели после очередного теракта исламиста в Золингене, в ходе которого были убиты три человека.
Убийцей оказался сириец, избежавший выдворения в Болгарию, граница которой стала первой, которую он пересек, нелегально прибыв в Евросоюз (ЕС).
Все страны, с которыми граничит Германия, находятся в Шенгенской зоне, на их взаимных границах пограничный контроль отменен.
Но уже в октябре 2023 года Германия для ограничения нелегальной иммиграции восстановила пограничный контроль на границе со Швейцарией, Чехией и Польшей.
А на границе с Австрией пограничный контроль был восстановлен еще в 2015 году.
Несмотря на то, что пограничный контроль был восстановлен только временно, правительство Германии постоянно продлевает этот срок.
Теперь пограничный контроль будет восстановлен и на границе с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией.
Источники сообщают, что коалиционное правительство, состоящее из представленных канцлером Олафом Шолцем социал-демократов (SPD) и "зеленой" и либеральной Партии свободных демократов (FPD), также подготовило план широкого отторжения нелегальных иммигрантов на границе, чего требуют находящиеся в оппозиции христианские демократы (CDU) и их баварская братская партия - Христианско-социальный союз (CSU).
Источники рассказали, что Фезер передала свои предложения оппозиции и призвала консерваторов к тайным переговорам по этому вопросу.
Шольц после бойни в Золингене также пригласил не консультации представителей CDU/CSU и всех 16 федеральных земель.
Источники допускают, что переговоры могут возобновиться уже во вторник.
Подробности предложенного плана пока неизвестны.
В настоящее время нелегальным иммигрантам на границе с Германией отказывают только в известных ограниченных случаях, например, если им запрещен въезд в страну или если они не требуют убежища.
По данным МВД, с октября на границе было отказано уже более 30 000 нелегальных иммигрантов.
Прозвучали предложения отказывать всем иностранцам без документов, а также тем, кто уже запросил убежище в какой-либо другой стране.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!