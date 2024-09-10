Политик называет трагедией "неспособность именно со стороны Министерства обороны объяснить произошедшее".

"На мой взгляд, министру обороны не следовало скрывать или пытаться замести под ковер то, что произошло", - сказал председатель Даугавпилсской думы, добавив, что информация нужна была как обществу в целом, так и самоуправлениям, председатели которых в основном и возглавляют комиссии по гражданской обороне.

По его словам, до сих пор ни с одним самоуправлением Латгале и ни с одной комиссией по гражданской обороне официально никто из Министерства обороны не связывался и никакой информации о произошедшем не предоставил.

Элксниньш иронизирует, что главам самоуправлений также приходится читать заголовки новостей и смотреть пресс-конференцию Министерства обороны.

"Вот это трагедия, которая указывает на неспособность взять на себя управление кризисом и кризисную коммуникацию", - заявил политик, пояснив, что самоуправления хотели бы получить информацию и о том, следует ли на своей административной территории в связи с произошедшим принимать какие-либо меры, каковы были бы рекомендации Министерства обороны в связи с коммуникацией с населением.

Видео: Пресс-конференция Министерства обороны (09.09.2024)

Ранее сообщалось, что упавший в волости Гайгалавас Резекненского края российский дрон являлся начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed. При этом руководство Национальных вооруженных сил заявило, что, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против страны и целью дрона была не Латвия.

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