Комиссии по гражданской обороне самоуправлений Латгале до сих пор не получили официальной информации от Министерства обороны о прилетевшем в Латвию российском военном дроне, заявил во вторник на пресс-конференции мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
Политик называет трагедией "неспособность именно со стороны Министерства обороны объяснить произошедшее".
"На мой взгляд, министру обороны не следовало скрывать или пытаться замести под ковер то, что произошло", - сказал председатель Даугавпилсской думы, добавив, что информация нужна была как обществу в целом, так и самоуправлениям, председатели которых в основном и возглавляют комиссии по гражданской обороне.
По его словам, до сих пор ни с одним самоуправлением Латгале и ни с одной комиссией по гражданской обороне официально никто из Министерства обороны не связывался и никакой информации о произошедшем не предоставил.
Элксниньш иронизирует, что главам самоуправлений также приходится читать заголовки новостей и смотреть пресс-конференцию Министерства обороны.
"Вот это трагедия, которая указывает на неспособность взять на себя управление кризисом и кризисную коммуникацию", - заявил политик, пояснив, что самоуправления хотели бы получить информацию и о том, следует ли на своей административной территории в связи с произошедшим принимать какие-либо меры, каковы были бы рекомендации Министерства обороны в связи с коммуникацией с населением.
Видео: Пресс-конференция Министерства обороны (09.09.2024)
Ранее сообщалось, что упавший в волости Гайгалавас Резекненского края российский дрон являлся начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed. При этом руководство Национальных вооруженных сил заявило, что, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против страны и целью дрона была не Латвия.
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