В распоряжении TVNET+ есть 11 видео, на которых Эдгар Миротворец в видеочате "Чатрулетка" раскрывает "ждущих русских танков" из Латвии. Почти у половины собеседников Эдгара есть общая особенность - это мужчина трудоспособного возраста, которые постоянно или эпизодически работают и зарабатывают деньги за рубежом - в Швеции, Ирландии, Великобритании. Но все как один живут в российском информационном пространстве, повторяя стандартные нарративы российской пропаганды, будучи в святой уверенности, что "настоящая пропаганда идет со стороны Запада".

Блогер Александр - живет в Швеции, но с "советской позицией"

Блогер Александр из Риги, живет в Швеции Фото: kadrs no video

Негражданин Александр представился Эдгару как блогер, автор Telegram-канала "Прибалтийский оккупант" [сейчас этого канала не существует - ред.]. Далее в ходе разговора выясняется, что сейчас он живет в Швеции, где работает веломастером, выучил шведский язык и в будущем году получит гражданство Швеции.

В видеочате он демонстрирует свой паспорт негражданина Латвии, в связи с чем чувствует себя действительно обиженным. "А вы знаете, у нас в Риге есть Музей оккупации, и меня латыши иногда подтролливали - "ага, krievu okupants". Я не обижаюсь на них. Вы имеете право называть меня оккупантом, а я вас имею право называть нацистами-латышами. Я не обижаюсь на вас за то, что вы назвали меня оккупантом, но за то, что вы мне выдали вот такой вот паспорт, на котором написано - паспорт негражданина. Aliens. Латыши мне выдали паспорт, на котором написано, что я "пришелец", - отмечает в ходе разговора с Эдгаром Александр.

Видео: Блогер "Прибалтийский оккупант" Александр из Риги, который теперь живет в Стокгольме

Александр - активный пользователь соцсетей, на разных платформах он фигурирует под разными именами, например, на российской платформе ВК он называет себя Antuan Imhoff, в друзьях у него - Андрей Мамыкин (бывший депутат Европарламента, обвиняемый в прославлении и оправдании российских преступлений в Украине". В других появляется и как Next B. / next_bananium или Antuan Po. Судя по активности в соцсетях, увлекается музыкой в роли диджея.