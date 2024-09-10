Израиль: ХАМАС как военного формирования больше не существует

"ХАМАС как военного формирования больше не существует, ХАМАС втянут в партизанскую войну, и мы продолжаем борьбу с террористами ХАМАС и преследуем руководство ХАМАС", - отметил министр.

В результате нападения ХАМАС 7 октября были убиты 1205 человек, включая заложников, убитых в плену. Большинство из них были мирными жителями.

Министерство здравоохранения сектора Газа, контролируемое ХАМАС, сообщило, что с начала военных действий в сектора Газа были убиты не менее 40 819 человек. В этих данных ХАМАС не разделяет мирных жителей и военных.

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