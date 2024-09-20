Эдгар Миротворец - украинец литовского происхождения, который в популярном у российской аудитории видеочате "Чатрулетка" вступает в беседы со случайно встреченными людьми и, выдавая себя за сторонника Путина, ищет "единомышленников", часто раскрывает реальных военных преступников. Среди опрошенных Эдгаром в видеочате есть и связанные с Латвией люди, и в разговорах открылось их отношение как к происходящему дома, так и к событиям в Украине.
Для абонентов
Ждущие танков ⟩ Эдгар Миротворец: "Мне открывали такие тайны, которые на страшном суде никто не расскажет"
- Эдгар Миротворец - настоящее имя Эдгар Бурачас.
- Украинский активист, блогер-пранкер.
- Выдает себя за человека с пророссийскими взглядами. В видеочате "Чатрулетка" говорит с людьми с похожими взглядами. Обычно из России, иногда из Украины и стран Балтии.
- Позднее эти записи он публикует на своих YouTube-каналах, которые платформа регулярно блокирует.
- У Эдгара есть несколько активных YouTube-каналов, число подписчиков - от 2 до 17,5 тысячи.
- На платформе Telegram - 6 тысяч подписчиков.
- Собранная Эдгаром информация попадает в публичное пространство, СМИ, ее мониторят службы безопасности Украины.
- В распоряжении TVNET+ есть 11 видео, на которых Эдгар раскрывает сторонников "русского мира" из Латвии.
Как все началось, какие беседы за это время были самыми тяжелыми и что с этим контентом делают службы Украины и других стран - в интервью TVNET+ c самим Эдгаром.
- Расскажите о платформе видеосвязи "Чатрулетка". Что это такое и насколько она популярна в России и Украине?