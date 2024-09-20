Ждущие танков Эдгар Миротворец: "Мне открывали такие тайны, которые на страшном суде никто не расскажет"

Эдгар Миротворец - украинец литовского происхождения, который в популярном у российской аудитории видеочате "Чатрулетка" вступает в беседы со случайно встреченными людьми и, выдавая себя за сторонника Путина, ищет "единомышленников", часто раскрывает реальных военных преступников. Среди опрошенных Эдгаром в видеочате есть и связанные с Латвией люди, и в разговорах открылось их отношение как к происходящему дома, так и к событиям в Украине.