Кредит или лизинг? Что выбрать при покупке подержанного автомобиля

Если спросить обычного пользователя, в чем разница между автокредитом и лизингом, многие (но не все!) скажут, что в случае кредита человек владеет автомобилем, а в случае лизинга - нет. Но что это значит на деле? Каковы подводные камни обоих видов кредитования?

Автокредит предоставляет покупателям полное владение автомобилем сразу после его покупки. "Одним из главных преимуществ автокредита является то, что автомобиль сразу становится вашей собственностью. Это дает вам возможность свободно распоряжаться им без ограничений на пробег и использование, что может быть особенно важно для тех, кто планирует активно использовать машину в повседневной жизни", - отмечает Церпс.

Кроме того, беря автокредит, владелец может давать автомобиль в пользование кому угодно - супругу, ребенку, коллеге - и не информировать об этом кредитора, поскольку ответственность за приобретенное транспортное средство он несет сам. "Это неочевидный факт, но в случае с лизингом нужно ставить в известность кредитора о том, кто будет пользоваться автомобилем. Если установлено, что водитель управлял автомобилем без разрешения лизинговой компании, он может быть привлечен к ответственности за неправомерное использование имущества. Важно также позаботиться о том, чтобы лицо, которое будет управлять автомобилем, было включено в страховой полис. Некоторые страховые компании могут требовать дополнительную премию за добавление второго водителя, особенно если это молодой или неопытный водитель. И все эти аспекты очень важны, если произойдет ДТП", - поясняет руководитель компании.