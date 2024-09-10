Понижение ставки Euribor может разогреть экономику и простимулировать покупку подержанных автомобилей во втором полугодии этого года. Крупнейший торговец подержанными автомобилями в Балтии уже наблюдает рост интереса со стороны клиентов.
Кредит или лизинг? Что выбрать при покупке подержанного автомобиля
В такой ситуации для многих латвийцев остается актуальным вопрос: что лучше выбрать при покупке подержанного автомобиля - автолизинг или кредит?
"По своему опыту мы заметили, что значительной части латвийцев недостает ясного понимания разницы между этими двумя видами финансирования", - отмечает Эдгарс Церпс, основатель Longo Group.
Если спросить обычного пользователя, в чем разница между автокредитом и лизингом, многие (но не все!) скажут, что в случае кредита человек владеет автомобилем, а в случае лизинга - нет. Но что это значит на деле? Каковы подводные камни обоих видов кредитования?
Автокредит: гибкость, полное владение, но более высокая ежемесячная плата
Автокредит предоставляет покупателям полное владение автомобилем сразу после его покупки. "Одним из главных преимуществ автокредита является то, что автомобиль сразу становится вашей собственностью. Это дает вам возможность свободно распоряжаться им без ограничений на пробег и использование, что может быть особенно важно для тех, кто планирует активно использовать машину в повседневной жизни", - отмечает Церпс.
Кроме того, беря автокредит, владелец может давать автомобиль в пользование кому угодно - супругу, ребенку, коллеге - и не информировать об этом кредитора, поскольку ответственность за приобретенное транспортное средство он несет сам. "Это неочевидный факт, но в случае с лизингом нужно ставить в известность кредитора о том, кто будет пользоваться автомобилем. Если установлено, что водитель управлял автомобилем без разрешения лизинговой компании, он может быть привлечен к ответственности за неправомерное использование имущества. Важно также позаботиться о том, чтобы лицо, которое будет управлять автомобилем, было включено в страховой полис. Некоторые страховые компании могут требовать дополнительную премию за добавление второго водителя, особенно если это молодой или неопытный водитель. И все эти аспекты очень важны, если произойдет ДТП", - поясняет руководитель компании.
Плюсы автокредита:
• Полное владение: автомобиль сразу становится вашей собственностью, что позволяет свободно распоряжаться им (продажа, модификация функций и внешнего вида и т. д.).
• Гибкость: нет ограничений на пробег, тип использования автомобиля и его обслуживание.
• Страхование: приобретение KASKO не является обязательным, а значит на этом можно сэкономить.
• Длительный срок кредитования: кредит можно растянуть на длительный срок, что делает ежемесячные платежи более доступными. По окончании выплаты кредита автомобиль остается в собственности заемщика.
• Пользование: будучи владельцем автомобиля, вы можете давать его в пользование другим людям, не уведомляя кредитора и не сталкиваясь со сложностями.
Минусы автокредита:
• Процентная ставка: кредиты часто имеют более высокие процентные ставки, чем лизинг.
• Обязанности по обслуживанию: все расходы на ремонт и техническое обслуживание ложатся на владельца.
Автолизинг: доступность, простота, но ограничения на пробег и право пользования
Автолизинг обычно используют для покупки дорогостоящего автомобиля, поскольку ежемесячные платежи ниже, чем в случае автокредита, а первоначальный взнос меньше, чем в случае автокредита, или вовсе отсутствует. Однако у этого аспекта есть обратная сторона: лизинговые автомобили необходимо застраховать посредством KASKO, а обслуживание - даже элементарная смена масла! - производится только в авторизированных сервисах, которые обычно стоят недешево.
"Суть лизинга в том, что вы не владеете автомобилем. Вы его как будто арендуете. Это означает, что по окончании лизинга нужно будет заплатить более крупную сумму, чтобы выкупить автомобиль. Но многие пользователи "живут в вечном лизинге", не выкупая автомобиль, а выбирая новую машину в пользование. Это позволяет постоянно обновлять свой автопарк, выделяя на эту услугу определенную ежемесячную плату", - поясняет эксперт.
Плюсы автолизинга:
• Низкий первоначальный взнос: лизинг часто требует меньшего авансового платежа.
• Низкие ежемесячные платежи: платежи по лизингу могут быть ниже, чем по кредиту, так как оплачивается только использование автомобиля, а не его полная стоимость.
• Постоянное обновление автопарка: в конце срока лизинга можно просто вернуть автомобиль и взять в лизинг новый, не заботясь о продаже старого.
Минусы автолизинга:
• Ограничения на использование: лизинг часто включает ограничения на пробег и обязывает соблюдать определенные условия эксплуатации и обслуживания. Например, нельзя модифицировать автомобиль на свое усмотрение или давать его в пользование другим водителям без уведомления кредитора.
• Отсутствие прав владения: автомобиль остается собственностью лизинговой компании до окончания договора и полного выкупа. Сумма выкупа может быть немалой.
• Остаточная стоимость: в конце срока лизинга может потребоваться оплатить остаточную стоимость автомобиля, если вы решите его выкупить.
В Латвии - старейший автопарк в Европе, что связано с нашей низкой покупательной способностью, большая часть клиентов не готова "жить в вечном лизинге", постоянно сменяя автомобили на новые, но при этом не обладая ими как полноправный хозяин.
"Поэтому, по нашему опыту, латвийцы чаще отдают предпочтение автокредиту. Однако любой из методов кредитования применим к покупке авто любого возраста - все зависит лишь от предпочтений и нужд самого клиента, - поясняет основатель крупнейшего в Балтии торговца подержанными автомобилями. - Наша команда заметила, что людям часто не хватает глубинного понимания разницы между обоими вариантами, поэтому необходим эксперт, который может проконсультировать обо всех плюсах и минусах, подобрать как автомобиль, так и метод его приобретения. Это то, с чем мы помогаем всем нашим клиентам".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!