Фото Российских неонацистов, известных военными преступлениями в Украине, отправили на границу с ЕС

Боевики неонацистской группировки «Русич» в Ленинградской области РФ в неустановленном месте недалеко от границы с Финляндией, сентябрь 2024 года.

Печально известные русские праворадикалы из так называемой диверсионно-разведывательной группы "Русич" переброшены на северо-западные границы РФ, сообщает Rus.Postimees. Неонацисты утверждают, что будут заниматься разведкой. В 2022 году эти же боевики занимались сбором разведданных в Эстонии и других странах Балтии.