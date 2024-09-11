Фото Российских неонацистов, известных военными преступлениями в Украине, отправили на границу с ЕС

Печально известные русские праворадикалы из так называемой диверсионно-разведывательной группы "Русич" переброшены на северо-западные границы РФ, сообщает Rus.Postimees. Неонацисты утверждают, что будут заниматься разведкой. В 2022 году эти же боевики занимались сбором разведданных в Эстонии и других странах Балтии.
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"ДШРГ "Русич" официально вступили во взаимодействие с погранслужбой ФСБ по СЗО России (Северо-западный федеральный округ РФ - прим.ред.) для обмена опытом, ведения разведывательной деятельности и усиления границы с Финляндией", - сказано в сообщении этой боевой группы русских неонацистов в их Telegram-канале.