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Фото Российских неонацистов, известных военными преступлениями в Украине, отправили на границу с ЕС

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Боевики неонацистской группировки «Русич» в Ленинградской области РФ в неустановленном месте недалеко от границы с Финляндией, сентябрь 2024 года.
Боевики неонацистской группировки «Русич» в Ленинградской области РФ в неустановленном месте недалеко от границы с Финляндией, сентябрь 2024 года. Фото: Telegram-канал российских неонацистов из группировки «Русич»

Печально известные русские праворадикалы из так называемой диверсионно-разведывательной группы "Русич" переброшены на северо-западные границы РФ, сообщает Rus.Postimees. Неонацисты утверждают, что будут заниматься разведкой. В 2022 году эти же боевики занимались сбором разведданных в Эстонии и других странах Балтии.

"ДШРГ "Русич" официально вступили во взаимодействие с погранслужбой ФСБ по СЗО России (Северо-западный федеральный округ РФ - прим.ред.) для обмена опытом, ведения разведывательной деятельности и усиления границы с Финляндией", - сказано в сообщении этой боевой группы русских неонацистов в их Telegram-канале.

Регионы России, входящие в Северо-западный федеральный округ, граничат с Эстонией (Псковская и Ленинградская области), Финляндией (Ленобласть, Карелия, Мурманская область), Норвегией (Мурманская область), Польшей (Калининградская область), Латвией (Псковская область) и Литвой (Калининградская область).

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