Видео "Выглядит ужасно": на обочине дороги повредили деревья

"Что следует делать? Вероятно, хорошей практикой было бы, если невозможно полностью расчистить полосу кустов с помощью тракторной техники, хотя бы избежать вертикальной обрезки, если это обочина дороги. Если бы речь шла о лесе, возможно, мы могли бы еще рассуждать, и это могла бы быть приемлемая ситуация, но на обочине дороги создается видимость поврежденных деревьев. Прежде всего, мы видим, что это в целом малоценные деревья, и тогда разумнее всего было бы их просто спилить", - считает сертифицированный эксперт по деревьям Латвийского общества дендрологов Гвидо Лейбург.

Правильно ли латвийское предприятие по содержанию дорог очистило обочины?

"Это не вопиющая ситуация, когда было сделано что-то очень плохое, но то, как все делается в этом случае, имеет негативные побочные эффекты. Выбор техники тоже очень важен, и очень важно, чтобы агрегат, который срезает или косит кусты, находился как можно ближе к поверхности земли, чтобы пни не оставались там, так как это также затрудняет уход за участками впоследствии, поэтому чем ниже это будет сделано, тем лучше", - отметил эксперт.

Как видно, деревья действительно повреждены, корни вместе с землей местами выше микрофона программы. Видит ли предприятие свою вину в причиненном ущербе?

"Проводилась механизированная обрезка кустарников. Надо сказать, что не было достаточного контроля за выполнением работ. Качество выполняемых нами работ очень важно для нас, поэтому мы постоянно оцениваем и совершенствуем наши рабочие процессы, чтобы можно было выявить причины, по которым это происходит, чтобы эти несоответствия не повторялись снова. Приносим извинения за возникшую ситуацию, признаем, что проделанная работа не выполнена до конца", - сказала представитель Latvijas autoceļu uzturētājs Сигита Паула.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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