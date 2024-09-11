Взаимные обвинения во лжи. Камала Харрис и Дональд Трамп впервые встретились на дебатах

Харрис в ответ напомнила Трампу, что на выборах он сражается с ней, а не с Байденом.

«Наши союзники по НАТО очень благодарны, что вы больше не президент, — сказала Харрис, обращаясь к Трампу. — Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве, приглядываясь к остальной Европе, начиная с Польши».

По ее словам, Путин — «диктатор, который съест вас [Трампа] на обед».

Трамп назвал Харрис «худшим вице-президентом в истории» и заявил, что она не смогла предотвратить войну, будучи вице-президентом.

Дональд Трамп Фото: Reuters

О чем еще говорили кандидаты

Аборты: Трамп заявил, что в США были штаты, где было легальным совершать аборт уже после рождения ребенка, это утверждение было опровергнуто ведущей дебатов. Отвечая на вопрос, наложит ли Трамп вето на законопроект о запрете абортов, экс-президент сказал, что обсуждать это нет смысла, поскольку такой закон не получит поддержку Конгресса. Харрис выступила за возвращение конституционного права на аборт, говоря о проблемах, с которыми столкнулись женщины после того, как штаты стали вводить свои собственные ограничения на прерывание беременности. Она заявила, что политика Трампа в области абортов оскорбила американских женщин.