Израильская армия во вторник, 10 сентября, опубликовала видеозапись туннеля на юге сектора Газа, в котором палестинская террористическая группировка ХАМАС убила шестерых заложников.
Фото и видео ⟩ Израиль опубликовал видео из туннеля, в котором ХАМАС убил шестерых заложников
На видео виден низкий и узкий коридор глубоко под землей без туалета и с плохой вентиляцией.
𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐀𝐆𝐄: IDF Spokesperson, RAdm. Daniel Hagari, reveals the underground terrorist tunnel where Hersh, Eden, Carmel, Ori, Alex and Almog were held in brutal conditions and murdered by Hamas. pic.twitter.com/edlfi4lR8U— Israel Defense Forces (@IDF) September 10, 2024
Обнаружение 31 августа в этом туннеле тел шести заложников вызвало массовое возмущение в Израиле.
Публикация нового видео может усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы он достиг соглашения о прекращении огня с ХАМАС, которое приведет к освобождению оставшихся заложников.
Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил во вторник, что видео было показано семьям заложников, которым "очень тяжело было видеть, что их близкие выживали в таких условиях".
Хагари опубликовал видео на телевизионной пресс-конференции после того, как сам посетил туннель. Он сказал, что в туннель можно попасть через шахту, вырытую под детской спальней в городе Рафах. Туннель находится под землей на глубине около 20 метров и имеет длину около 120 метров.
В опубликованном видео Хагари, стоя согнувшись из-за слишком низкого потолка, рассказал, что в туннеле очень влажно и трудно дышать. Он показал бутылки с мочой, ведро, которое использовали как унитаз, шахматную доску и патроны к автоматам, которыми пользовались террористы.
"Они находились здесь, в этом туннеле, в ужасных условиях, где нет воздуха, чтобы дышать, где невозможно встать", - сказал Хагари.
Убитыми заложниками стали Хирш Гольдберг-Полин, имеющий двойное гражданство США и Израиля, а также Ори Данино, Эден Йерушалми, Альмог Саруси, Алекс Лобанов и Кармель Гат. Ожидалось, что трое из них, в том числе Гольдберг-Полин, будут освобождены на первом этапе предложения о прекращении огня, согласованного в июле.
При осмотре тел, проведенном патологоанатомами, установлено, что эти заложники были убиты 29 августа. Солдаты обнаружили доказательства того, что заложники и как минимум двое террористов находились в туннеле несколько дней.
Хагари сообщил, что 30 августа армия убила двух боевиков, которые пытались сбежать из туннельного комплекса недалеко от того места, где на следующий день были найдены тела заложников.
"Вполне возможно", что эти два боевика убили заложников, и для проверки этого проводятся тесты ДНК, добавил Хагари.
По оценкам израильских властей, террористы все еще удерживают 101 заложника, 35 из которых уже считаются погибшими.
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