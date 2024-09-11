Фото и видео Израиль опубликовал видео из туннеля, в котором ХАМАС убил шестерых заложников

В опубликованном видео Хагари, стоя согнувшись из-за слишком низкого потолка, рассказал, что в туннеле очень влажно и трудно дышать. Он показал бутылки с мочой, ведро, которое использовали как унитаз, шахматную доску и патроны к автоматам, которыми пользовались террористы.

"Они находились здесь, в этом туннеле, в ужасных условиях, где нет воздуха, чтобы дышать, где невозможно встать", - сказал Хагари.

Убитыми заложниками стали Хирш Гольдберг-Полин, имеющий двойное гражданство США и Израиля, а также Ори Данино, Эден Йерушалми, Альмог Саруси, Алекс Лобанов и Кармель Гат. Ожидалось, что трое из них, в том числе Гольдберг-Полин, будут освобождены на первом этапе предложения о прекращении огня, согласованного в июле.

При осмотре тел, проведенном патологоанатомами, установлено, что эти заложники были убиты 29 августа. Солдаты обнаружили доказательства того, что заложники и как минимум двое террористов находились в туннеле несколько дней.

Фото: The Israeli Army via AP / Scanpix

Хагари сообщил, что 30 августа армия убила двух боевиков, которые пытались сбежать из туннельного комплекса недалеко от того места, где на следующий день были найдены тела заложников.

"Вполне возможно", что эти два боевика убили заложников, и для проверки этого проводятся тесты ДНК, добавил Хагари.

По оценкам израильских властей, террористы все еще удерживают 101 заложника, 35 из которых уже считаются погибшими.

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