2 сентября этого года Служба государственной безопасности (VDD) призвала прокуратуру привлечь к ответственности негражданина Латвии за получение инструкций и знаний для совершения терактов, а также за приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов к огнестрельному оружию.
Обучался терроризму и покупал взрывчатку: возбуждено уголовное дело против негражданина Латвии
Уголовное преследование возбуждено по части первой статьи 79.4 и части второй статьи 233 Уголовного закона.
Подозреваемый был задержан сотрудниками VDD 2 мая этого года. Во время обыска по месту жительства было изъято более 400 граммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, боеприпасы к огнестрельному оружию и пакет с серной кислотой.
Кроме того, по месту жительства гражданина были обнаружены материалы, прославляющие террористические акты и содержащие призывы к их совершению. Он также собрал подробные инструкции по совершению террористических актов, в том числе по изготовлению взрывных устройств.
Расследование VDD установило, что мужчина поддерживает идеологию "Исламского государства".
Служба установила, что мужчина активно вел переписку с группами, поддерживающими экстремизм и терроризм, на платформе Telegram, где делился идеологическими материалами террористических организаций, а также различными инструкциями по осуществлению террористических актов.
В качестве меры пресечения подозреваемый заключен под стражу.
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