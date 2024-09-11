Обучался терроризму и покупал взрывчатку: возбуждено уголовное дело против негражданина Латвии

Уголовное преследование возбуждено по части первой статьи 79.4 и части второй статьи 233 Уголовного закона.

Подозреваемый был задержан сотрудниками VDD 2 мая этого года. Во время обыска по месту жительства было изъято более 400 граммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, боеприпасы к огнестрельному оружию и пакет с серной кислотой.

Кроме того, по месту жительства гражданина были обнаружены материалы, прославляющие террористические акты и содержащие призывы к их совершению. Он также собрал подробные инструкции по совершению террористических актов, в том числе по изготовлению взрывных устройств.

Расследование VDD установило, что мужчина поддерживает идеологию "Исламского государства".

Служба установила, что мужчина активно вел переписку с группами, поддерживающими экстремизм и терроризм, на платформе Telegram, где делился идеологическими материалами террористических организаций, а также различными инструкциями по осуществлению террористических актов.

В качестве меры пресечения подозреваемый заключен под стражу.

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