"Создай свою легенду": В Юрмале пройдет кинокарнавал

"Мы хотим завершить плодотворный, насыщенный интересными встречами и беседами летний сезон "Философии на воде" ярким и беззаботным карнавалом. Я обожаю творить что-то особенное, проживать эмоции разных героев, пропускать сквозь себя эпохи, примерять на себя разные характеры. Приглашаю сделать это и вас!" - сказала Екатерина Ланская .

В этот вечер организаторы предлагают гостям выбрать и воплотить любимый кинообраз, лучший из которых будет награжден. Наемный убийца Леон, нежная Мерлин Монро, дерзкий пират Джек Воробей, элегантный дон Вито Корлеоне и т. д. Пространство для фантазии не имеет границ.

Проект "Философия на воде" - это не просто серия диалогов о философии, это возможность заглянуть глубже в смысл жизни через призму искусства, музыки и кино. Цикл, возникший в 2022 году в ответ на возросшую необходимость обсуждения жизненно важных вопросов о политических и общественных событиях, включает диалоги с участием мыслителей, писателей и деятелей культуры, таких как Дмитрий Глуховский, Виктор Шендерович, Михаил Голицын, Артур Смольянинов, Елена Лукьянова и других.

German Superfin (Герман Суперфин) - восходящая звезда электронного нойза и поп-музыки родом из Тель-Авива, который вернулся в Латвию, чтобы покорить сердца слушателей. Певец и саунд-продюсер сочетает электронные элементы с мелодичными поп-припевами, создавая уникальное и современное звучание, наполненное энергией и глубиной. Также нельзя не упомянуть его участие в голливудском фильме "Храброе сердце Ирен Сендлер", что добавляет интересный штрих к его творческой биографии и наверняка придаст страсти и профессионализма в видеоклип на его трек. Летом 2024 года Герман ярко выступил на разогреве у популярного украинского артиста Ивана Дорна.

Екатерина Ланская - успешный режиссер и продюсер международного уровня, обладатель наград Лондонской кинопремии L.I.M.P.A., New York International Women Festival и других, также представит свое творчество на сегодняшнем вечере. Ну и как же можно не выделить ее работу в качестве ассоциативного продюсера картины "Молоко матери", основанной на романе Норы Икстене, которая внесла значимый вклад в ее творческое самовыражение. Сотрудничество этого дуэта, в том числе проект "Сон русалки", получивший награды на международных фестивалях, привело их к текущему проекту - клипу на песню Dusoley.