21 сентября в 18:00 проект "Философия на воде" предлагает закрыть летний сезон встреч в Юрмале необычным форматом - грандиозным кинокарнавалом с красной ковровой дорожкой, блеском софитов и яркими нарядами!
"Создай свою легенду": В Юрмале пройдет кинокарнавал
Организаторы события приглашают гостей провести этот вечер на берегу Балтийского моря в лучших традициях гала-торжеств: красная ковровая дорожка, костюмированная церемония, вручение наград и оригинальное музыкальное сопровождение - живая музыка Алексея Колесникова, который исполнит на скрипке знаменитые мелодии из кинофильмов, а кульминацией станет премьера клипа латвийского артиста German Superfin на песню Dusoley. Также на мероприятии будет представлена выставка фоторабот израильского фотохудожника Даши Си "Жизнь как кино".
Источником вдохновения для фестиваля стал культовый фильм Люка Бессона "Леон". Это трогательная история о нелюдимом киллере Леоне, который по-детски любит молоко и заботится о "друге" - кустике вечнозеленой аглаонемы. Мужчина спасает трагически осиротевшую девочку Матильду, с которой трепет и нежность вырываются наружу, не оставив места для черствости убийцы. Воодушевившись сюжетом о доверии и защите, фотохудожник Даша Си представила образ Леона и Матильды в новом свете, создав уникальную фотосессию на фоне Балтийского моря с German Superfin и творческой музой Екатериной Ланской в ролях.
"Однажды, сидя у Балтийского моря в тумане, я мечтала о том, как из его глубин вышел бы юный Леон. В моей фантазии он и Матильда были счастливы: они смеялись, валялись на песке, как лучшие друзья. В тот момент я поняла, что кайф в моменте - это про музыку и фотографии. Мы тут же схватили камеру и отправились на пляж в это осеннее утро", - прокомментировала работу Дарья.
"Мы хотим завершить плодотворный, насыщенный интересными встречами и беседами летний сезон "Философии на воде" ярким и беззаботным карнавалом. Я обожаю творить что-то особенное, проживать эмоции разных героев, пропускать сквозь себя эпохи, примерять на себя разные характеры. Приглашаю сделать это и вас!" - сказала Екатерина Ланская.
В этот вечер организаторы предлагают гостям выбрать и воплотить любимый кинообраз, лучший из которых будет награжден. Наемный убийца Леон, нежная Мерлин Монро, дерзкий пират Джек Воробей, элегантный дон Вито Корлеоне и т. д. Пространство для фантазии не имеет границ.
Специально для мероприятия ART RIGA FAIR выставит работы латвийского скульптора Александра Макаренко и эксперименты творческого дуэта Лидии Витковской и Дениса Михайлова.
Кинокарнавал пройдет 21 сентября в ресторане Legend.Beach (Юрмала, пляж Булдури). Начало в 18:00. Билеты можно приобрести в Biļešu Serviss.
Проект "Философия на воде" - это не просто серия диалогов о философии, это возможность заглянуть глубже в смысл жизни через призму искусства, музыки и кино. Цикл, возникший в 2022 году в ответ на возросшую необходимость обсуждения жизненно важных вопросов о политических и общественных событиях, включает диалоги с участием мыслителей, писателей и деятелей культуры, таких как Дмитрий Глуховский, Виктор Шендерович, Михаил Голицын, Артур Смольянинов, Елена Лукьянова и других.
German Superfin (Герман Суперфин) - восходящая звезда электронного нойза и поп-музыки родом из Тель-Авива, который вернулся в Латвию, чтобы покорить сердца слушателей. Певец и саунд-продюсер сочетает электронные элементы с мелодичными поп-припевами, создавая уникальное и современное звучание, наполненное энергией и глубиной. Также нельзя не упомянуть его участие в голливудском фильме "Храброе сердце Ирен Сендлер", что добавляет интересный штрих к его творческой биографии и наверняка придаст страсти и профессионализма в видеоклип на его трек. Летом 2024 года Герман ярко выступил на разогреве у популярного украинского артиста Ивана Дорна.
Екатерина Ланская - успешный режиссер и продюсер международного уровня, обладатель наград Лондонской кинопремии L.I.M.P.A., New York International Women Festival и других, также представит свое творчество на сегодняшнем вечере. Ну и как же можно не выделить ее работу в качестве ассоциативного продюсера картины "Молоко матери", основанной на романе Норы Икстене, которая внесла значимый вклад в ее творческое самовыражение. Сотрудничество этого дуэта, в том числе проект "Сон русалки", получивший награды на международных фестивалях, привело их к текущему проекту - клипу на песню Dusoley.
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