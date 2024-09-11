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За несколько дней до выступления в Риге российский стендап-комик Маркова включена в "черный список"

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Мария Маркова
Мария Маркова Фото: @Bizone13/X

В среду, 11 сентября, министр иностранных дел Байба Браже включила стендап-комика российского телеканала "ТНТ" Марию Маркову в список нежелательных для Латвии лиц за пропаганду.

Согласно сообщению министра в соцсети Х, Марковой запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

В общедоступной информации сказано, что Маркова - актриса, юмористка, участница программы "Женский стендап" на телеканале "ТНТ".

Согласно информации на сайте Ticketshop.lv, она должна была выступить в рижском клубе Crystal через несколько дней - 13 сентября. Организатором мероприятия является компания Baltic Concert Group OÜ, зарегистрированная в Таллинне.

В иммиграционном законе предусмотрена определенная процедура, а именно, если иностранец является лицом, нежелательным для Латвии, решение о включении его в список принимает министр иностранных дел. Решение министра иностранных дел не может быть обжаловано.

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