TVNET+ продолжает изучать декларации государственных должностных лиц. На этот раз в центре внимания - оппозиционные депутаты Сейма. Первые три публикации были посвящены "Новому единству" , "Прогрессивным" и Союзу зеленых и крестьян (СЗК) . Теперь рассматриваем "Объединенный список", Нацобъединение, "Стабильности!", "Латвия на первом месте" и внефракционных депутатов.

Декларации депутатов хорошо демонстрируют, что зарплата парламентариев зачастую является лишь частью общего дохода. Представители оппозиции, разумеется, не являются исключением. Правда, для некоторых из них работа в парламенте все еще остается очень прибыльной. Лидером здесь является Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"), который в прошлом году был спикером в течение девяти месяцев и, соответственно, получил 106 097 евро. Не менее впечатляющими являются зарплаты Яниса Грасбергса и Эдмунда Тейрумниекса (оба из Нацобъединения) - 83,5 и 83,4 тысячи соответственно.