До 7500 ЕВРО? Стоимость билетов на концерт группы Imagine Dragons в Таллинне зашкаливает

11 сентября стартовала предпродажа билетов на как минимум один из самых масштабных концертов следующего лета в Таллинне - Imagine Dragons. Но вот цены на некоторые виды билетов удивляют - стоимость доходит до 7499 евро! Limon.ee задается вопросом, что же получит обладатель такого "золотого" билета?