11 сентября стартовала предпродажа билетов на как минимум один из самых масштабных концертов следующего лета в Таллинне - Imagine Dragons. Но вот цены на некоторые виды билетов удивляют - стоимость доходит до 7499 евро! Limon.ee задается вопросом, что же получит обладатель такого "золотого" билета?
До 7500 ЕВРО? ⟩ Стоимость билетов на концерт группы Imagine Dragons в Таллинне зашкаливает
Стоимость билетов начинается от 79 евро - за эту цену фанаты получают стоячее место на Певческом поле. Затем следуют билеты за 149 евро, обладатели которых окажутся на более выигрышных местах прямо перед сценой.
Но если вас интересует более эксклюзивное предложение - тогда VIP-билеты в нескольких категориях для вас. При покупке такого билета обязательно заполнить следующие поля персонализации: имя и фамилия, адрес электронной почты.
Premium Ticket Package стоимостью 315 евро
- Одно стоячее место в общей зоне с ранним проходом;
- Эксклюзивный мерч Imagine Dragons;
- VIP-бейдж;
- Возможность покупки фанатской атрибутики до официального открытия ворот;
- Ранний проход в концертную зону;
- Сопровождающий на месте.
Обратите внимание: билет не предполагает личной встречи с коллективом.
VIP Viewing Area Experience стоимостью 799 евро
- Один VIP-билет в эксклюзивную VIP-зону с открытым баром*;
- Плакат тура Imagine Dragons, оформленный по специальному заказу только для VIP-гостей;
- Эксклюзивный мерч Imagine Dragons;
- VIP-бейдж;
- Возможность покупки фанатской атрибутики до официального открытия ворот;
- Ранний проход в концертную зону;
- Сопровождающий на месте.
Обратите внимание: билет не предполагает личной встречи с коллективом.
Ultimate VIP Experience стоимостью 7499 евро
- Один VIP-билет в эксклюзивную VIP-зону с открытым баром*;
- Вы заберете с собой гитару, на которой один из членов коллектива Imagine Dragons будет играть этим вечером на сцене;
- На гитаре будут автографы всех членов коллектива Imagine Dragons;
- Фото на сцене, где позже будут выступать Imagine Dragons;
- Плакат тура Imagine Dragons, оформленный по специальному заказу только для VIP-гостей;
- Эксклюзивный мерч Imagine Dragons;
- VIP-бейдж;
- Возможность покупки фанатской атрибутики до официального открытия ворот;
- Ранний проход в концертную зону;
- Сопровождающий на месте.
Обратите внимание: билет не предполагает личной встречи с коллективом.
На момент публикации, несмотря на то, что до официального старта продаж еще два дня, на платформе Piletilevi осталось всего два билета Ultimate VIP Experience стоимостью 7499 евро, пишет Limon.ee.
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