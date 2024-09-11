Сюрпризы и новая сцена: анонсирован 4-й Большой концерт

Уже четвертый год на грандиозном концерте на одной сцене соберутся самые популярные звезды латвийской музыки разных музыкальных жанров, как звезды эстрады, так и профессионалы классической музыки, которые вместе со зрителями создадут большой праздник пения популярной музыки.

Как обычно, программа будет состоять из популярных песен в новых аранжировках, созданных специально для этого мероприятия. Зрителей ждут душевные воссоединения и новые, неожиданные музыкальные коллаборации. Главный участник концерта - крупнейший зрительский хор в Латвии, который вместе с созданным специально для мероприятия биг-бэндом и струнным оркестром Большого концерта под руководством дирижера Яниса Ивушканса создаст небывалое звучание разнообразной программы концерта.

Галерея: 3-й Большой концерт

"Получая много эмоциональных отзывов о программах предыдущих Больших Концертов, я всегда делаю вывод, что нашему творческому коллективу удалось найти способ, при котором практически в каждом выступлении сочетаются два противоположных полюса - неожиданность и возможность еще раз насладиться чем-то очень известным и близким сердцу. Никогда не знаешь, какая песня из большого латвийского народного музыкального фонда будет следующей, какой латвийский музыкальный талант ее исполнит и под каким аккомпанементом или визуальным оформлением оно будет", - говорит рэпер Густаво, музыкальный руководитель концерта.

4-й Большой концерт, как и прежде, удивит зрителей мощной сценографией и визуальными эффектами, созданными Papa Chi.

"Ох, этот концерт обещает быть особенно полным сюрпризов. Могу смело сказать, что весь концерт будет состоять только из сюрпризов", - говорит Papa Chi.

Общее количество доступных билетов на концерт ограничено, исходя из требований сцены и звукового оформления, поэтому организаторы призывают вас приобрести билеты вовремя.

Видеозапись всех прошлых концертов доступна на канале LMT Viedtelevizija с 21 июня.

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