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Прокремлевская активистка Крейле приговорена к реальному тюремному сроку (1)

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Елена Крейле
Елена Крейле Фото: Paula Čurkste/LETA

Видземский районный суд отменил приговор суда первой инстанции и приговорил прокремлевскую активистку Елену Крейле к одному году лишения свободы по делу об оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, сообщили агентству LETA в суде.

Ранее суд первой инстанции приговорил Крейле к одному году лишения свободы условно. Районный суд заменил условный срок на фактическое лишение свободы.

Суд признал обвиняемую виновной в публичном прославлении, отрицании или оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира или военных преступлений.

Решение может быть обжаловано в Верховном суде.

Крейле часто появлялась в общественных местах и на мероприятиях с сумкой с символом Z, который используется в России как символ поддержки военных действий России в Украине.

Свою поддержку стране-агрессору она также выразила у посольства РФ в Риге во время акции протеста против войны. Крейле регулярно проводила и другие провокационные акции, направленные на героизацию и оправдание российской агрессии.

Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica сообщил, что Крейле - домохозяйка, которая родилась и выросла в Латвии, но почти совсем не знает латышского.

Сообщается, что впервые она стала проявлять активность во время пандемии Covid-19. Тогда же случились первые стычки женщины с правоохранителями.

Крейле рассказала журналистам, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответа о том, что происходит в Украине, не удалось. Свою вину ни в одном из случаев она не признает.

По другому делу Крейле приговорили к трем годам лишения свободы за размещение российской символики в окнах ее дома. Приговор еще не вступил в законную силу, так как она обжаловала его в Окружном суде.

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