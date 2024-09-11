Видземский районный суд отменил приговор суда первой инстанции и приговорил прокремлевскую активистку Елену Крейле к одному году лишения свободы по делу об оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, сообщили агентству LETA в суде.
Ранее суд первой инстанции приговорил Крейле к одному году лишения свободы условно. Районный суд заменил условный срок на фактическое лишение свободы.
Суд признал обвиняемую виновной в публичном прославлении, отрицании или оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира или военных преступлений.
Решение может быть обжаловано в Верховном суде.
Крейле часто появлялась в общественных местах и на мероприятиях с сумкой с символом Z, который используется в России как символ поддержки военных действий России в Украине.
Свою поддержку стране-агрессору она также выразила у посольства РФ в Риге во время акции протеста против войны. Крейле регулярно проводила и другие провокационные акции, направленные на героизацию и оправдание российской агрессии.
Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica сообщил, что Крейле - домохозяйка, которая родилась и выросла в Латвии, но почти совсем не знает латышского.
Сообщается, что впервые она стала проявлять активность во время пандемии Covid-19. Тогда же случились первые стычки женщины с правоохранителями.
Крейле рассказала журналистам, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответа о том, что происходит в Украине, не удалось. Свою вину ни в одном из случаев она не признает.
По другому делу Крейле приговорили к трем годам лишения свободы за размещение российской символики в окнах ее дома. Приговор еще не вступил в законную силу, так как она обжаловала его в Окружном суде.
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