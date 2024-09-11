В Риге обсудят демонтаж мемориальной доски Пушкину

В мемориальный объект на улице Цитаделес, 7 в Риге находится мемориальная доска самому Пушкину и бюст Анны Марковой-Виноградской (1800-1879) работы Лигиты Улмане-Францкевичи. Совет по памятникам примет решение и по другим объектам.

Среди объектов - "Памятник павшим в Великой Отечественной войне" Валдиса Албергса (1922-1984), построенный в 1965 году по инициативе Минобороны СССР на Бривибас гатве, с надписью, которая не соответствуют исторической действительности: "С этого места 245-я стрелковая дивизия в ночь с 12 на 13 октября 1944 года начала решающий бой за освобождение Риги. Вечная слава павшим героям", мемориальная доска органам ЦК коммунистической партии Латвии на улице Краславас 22 в Риге, мемориальная доска Русскому царю Петру на улице Паласта 9, информационная доска с надписью "В. И. Ленин" на улице Цесу 17 и другие объекты.