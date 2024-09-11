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Видео Эрдоган: Крым должен вернуться в состав Украины (1)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: MURAD SEZER/REUTERS

Оккупированный Россией Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с международным правом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к членам "Крымской платформы".

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права", - подчеркнул Эрдоган.

Аннексия Крыма, против которой Турция выступала с самого начала, еще больше усугубила страдания крымских татар, которые были депортированы со своей родины 80 лет назад, добавил Эрдоган.

Обеспечение безопасности и благополучия крымских татар является одним из приоритетов внешней политики Турции, подчеркнул президент, отметив, что крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине.

"Хорошо, что в июне после почти трех лет плена освободился заместитель председателя Национальной ассамблеи крымских татар Нариман Джалал. Мы надеемся на быстрое освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахтемовых", - сказал Эрдоган.

Он выразил надежду, что война в Украине закончится справедливым и прочным миром, основанным на территориальной целостности, суверенитете и независимости Украины.

В среду, 11 сентября, в киеве проходит Саммит Крымской платформы. В нем принимают участие несколько иностранных лидеров, в том числе премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Литвы Гитанас Науседа, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

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