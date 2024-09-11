Главное за 11 сентября Возврат налогов без декларации, банкоматы без русского языка, Крейле получила реальный срок

Печально известные русские праворадикалы из так называемой диверсионно-разведывательной группы "Русич" переброшены на северо-западные границы РФ, сообщает Rus.Postimees. Неонацисты утверждают, что будут заниматься разведкой. В 2022 году эти же боевики занимались сбором разведданных в Эстонии и других странах Балтии.

О продвижении российских частей в Кореневском районе сообщает украинский военный портал Deep State. Он выложил кадры российской колонны бронетехники, которая врывается в село Снагость - важный опорный пункт ВСУ на этом направлении. На этих кадрах видно как минимум восемь танков и бронемашин.

Францию потрясло немыслимое преступление - женщина утверждает, что ее насиловали более 10 лет. Собранная в ходе расследования информация показывает, что организовывал все ее муж, приглашавший к себе домой десятки других мужчин. Преступления происходили, когда француженка находилась в состоянии наркотического опьянения. На этой неделе потерпевшая более подробно рассказала суду о том, что она пережила.

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О том, что борьба становится популярнее, говорит хотя бы тот факт, что только в Яунолайнском спортивном центре каждый день проходят целых четыре тренировки для разных возрастов.

TVNET + отправился в Яунолайне, чтобы понаблюдать за тренировкой по борьбе, а также пообщаться с тренером Фаридом Ахмедовым и его подопечными.

Казалось бы, кнопочные телефоны безвозвратно уходят в прошлое. Однако в последнее время в Швейцарии, США и Великобритании начал расти спрос на примитивные телефоны - причем их выбирают не только пожилые, но и люди среднего возраста, а также "зумеры". Кто-то опасается слежки, кто-то хочет сбросить с себя ярмо цифровой зависимости, кто-то оберегает детей от сомнительного контента… А как обстоят дела в Латвии? TVNET+ пообщался с участниками рынка.

В среду, 11 сентября, министр иностранных дел Байба Браже включила стендап-комика российского телеканала "ТНТ" Марию Маркову в список нежелательных для Латвии лиц за пропаганду.

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