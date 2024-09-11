Рабочая неделя перевалила за середину, и запомнилась сразу несколькими громкими новостями: прокремлевская активистка Крейле приговорена к реальному тюремному сроку, жители могут получить возврат налога без подачи декларации, в банкоматах могут запретить наличие русского языка, а латвийский "черный список" пополнился еще одним российским артистом. Об этих и других новостях среды, 11 сентября, - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 11 сентября ⟩ Возврат налогов без декларации, банкоматы без русского языка, Крейле получила реальный срок
Новости Латвии:
Жителям предлагается до 30 сентября этого года уведомить Службу государственных доходов (VID) о том, что они хотят получать переплату налога автоматически, без подачи годовой декларации о доходах, сообщили агентству LETA представители VID.
Видземский районный суд отменил приговор суда первой инстанции и приговорил прокремлевскую активистку Елену Крейле к одному году лишения свободы по делу об оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, сообщили агентству LETA в суде.
Бюджетно-финансовая комиссия Сейма в среду, 11 сентября, одобрила перед окончательным чтением поправки к закону о кредитных учреждениях, которые запрещают использование русского языка в банкоматах.
Сегодня, 11 сентября, на улице Элизабетес, 103, перед подземной автостоянкой торгового центра Origo Госполиция и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) временно оцепили территорию, сообщает TVNET.
За рубежом:
Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп провели первые и, возможно, единственные перед голосованием в ноябре предвыборные теледебаты в прямом эфире ABC News. Дебаты прошли менее чем за два месяца до выборов.
Печально известные русские праворадикалы из так называемой диверсионно-разведывательной группы "Русич" переброшены на северо-западные границы РФ, сообщает Rus.Postimees. Неонацисты утверждают, что будут заниматься разведкой. В 2022 году эти же боевики занимались сбором разведданных в Эстонии и других странах Балтии.
О продвижении российских частей в Кореневском районе сообщает украинский военный портал Deep State. Он выложил кадры российской колонны бронетехники, которая врывается в село Снагость - важный опорный пункт ВСУ на этом направлении. На этих кадрах видно как минимум восемь танков и бронемашин.
Францию потрясло немыслимое преступление - женщина утверждает, что ее насиловали более 10 лет. Собранная в ходе расследования информация показывает, что организовывал все ее муж, приглашавший к себе домой десятки других мужчин. Преступления происходили, когда француженка находилась в состоянии наркотического опьянения. На этой неделе потерпевшая более подробно рассказала суду о том, что она пережила.
Интересное чтиво:
О том, что борьба становится популярнее, говорит хотя бы тот факт, что только в Яунолайнском спортивном центре каждый день проходят целых четыре тренировки для разных возрастов.
TVNET + отправился в Яунолайне, чтобы понаблюдать за тренировкой по борьбе, а также пообщаться с тренером Фаридом Ахмедовым и его подопечными.
Казалось бы, кнопочные телефоны безвозвратно уходят в прошлое. Однако в последнее время в Швейцарии, США и Великобритании начал расти спрос на примитивные телефоны - причем их выбирают не только пожилые, но и люди среднего возраста, а также "зумеры". Кто-то опасается слежки, кто-то хочет сбросить с себя ярмо цифровой зависимости, кто-то оберегает детей от сомнительного контента… А как обстоят дела в Латвии? TVNET+ пообщался с участниками рынка.
В среду, 11 сентября, министр иностранных дел Байба Браже включила стендап-комика российского телеканала "ТНТ" Марию Маркову в список нежелательных для Латвии лиц за пропаганду.
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