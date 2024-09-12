Периодически в этой дискуссии достается и лично журналистке — предметом обсуждения становится ее внешность и личная жизнь.

Некоторые пользователи из Польши упоминают Волынскую резню 1943 года (массовое убийство польского населения на западе Украины), отмечая, что многие поляки, ставшие жертвами, достойно не похоронены до сих пор.

В защиту Каролины выступила ее коллега, Катажина Мокшицкая.

«Мне интересно: а если бы россияне напали на Польшу — бомбили, убивали, грабили, похищали детей. Если бы в окопах гибли наши братья, мужья, отцы. Если бы это наши дома обваливались нам на голову, и это мы бежали с ребенком на одной руке и собакой на другой. Если бы все это происходило в Польше. Интересно, столько людей оскорбляло бы сейчас Каролину на том основании, что нужно уважать права захватчика?» — написала она.

Мокшицкая говорит, что можно сколь угодно критически относиться к самой распродаже, но нельзя позволять этому отношению выливаться в личные оскорбления.

Заявление польской журналистки

На фоне скандала вокруг аукциона Каролина Баца-Погожельская опубликовала по этому поводу отдельное заявление.

Все проданные вещи она назвала трофеями, заявив при этом, что «ни одна из них не была снята с мертвого солдата».

По информации Каролины, все выставленные на продажу вещи «нашли в окопе, который россияне оставили вместе со всем снаряжением, убегая от украинцев».