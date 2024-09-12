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Умер российский журналист Николай Сванидзе

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Николай Сванидзе
Николай Сванидзе Фото: Скриншот с Telegram канала И Грянул Грэм

Утром в четверг, 12 сентября, стало известно о смерти российского журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

Журналист умер на 70-м году жизни. По предварительным данным, Николай Сванидзе скончался от осложнений в результате пневмонии. Сообщается, что последние годы он страдал от ишемии головного мозга.

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