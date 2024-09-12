Как агентство LETA выяснило в Рижской думе, Рижское агентство памятников получило информацию об осквернении памятника, и он приведен в порядок.

Долгое время шли публичные дискуссии о переносе статуи, однако Рижское агентство памятников ранее решило ее не демонтировать.

Однако в четверг, 12 сентября, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс сообщил, что при помощи специалистов будет подготовлен проект решения Рижской думы о демонтаже памятника Барклаю-де-Толли и его постамента.

"Как только мы получим окончательное заключение, я вынесу эти проекты решений на голосование депутатов в комитете и на заседании Рижской думы", - указал Ратниекс.

Статуя Барклаю-де-Толли на Эспланаде была впервые открыта в 1913 году. В 1915 году памятник был демонтирован, но пьедестал остался. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга была установлена отреставрированная копия статуи. Гомберг также пытался реализовать промосковскую идею установки в Риге статуи российского царя Петра I.

Рижская дума приняла решение об установке статуи в 2002 году. Перед принятием решения был проведен опрос, в ходе которого 47,6% жителей высказались за то, чтобы отказаться от статуи русского полководца времен наполеоновской войны Барклая-де-Толли на Эспланаде.

К демонтажу статуи призвала ассоциация "Центр общественной памяти".

Центр призвал перенести только статую, представляющую политику русификации, которая не является оригинальной, но не финский гранитный постамент 1913 года, изваянный Августом Фольцем для скульптуры Вильгельма Вандшнайдера.

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