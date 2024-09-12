Ученые назвали фактор, который может способствовать развитию болезни Альцгеймера

Перевод: Павел Соболев

Для людей в возрасте от 65 лет и старше распространенность болезни Альцгеймера имела более сильную связь с воздействием ночного освещения, чем с другими факторами риска заболеваний, такими как хроническое заболевание почек, злоупотребление алкоголем, депрессия и ожирение. Однако в этой возрастной группе высокое кровяное давление, диабет и инсульт по-прежнему оставались более серьезными факторами риска, чем световое воздействие.

Однако ночное световое воздействие имело более сильную связь с распространенностью болезни Альцгеймера среди людей в возрасте до 65 лет, чем другие изученные факторы риска.

Согласно исследованию, воздействие ночного освещения может быть важным модифицируемым фактором риска, который следует учитывать в исследованиях болезни Альцгеймера.

В исследовании подчеркивается, что интенсивное ночное освещение может повлиять на качество сна, что, в свою очередь, играет важную роль в развитии болезни Альцгеймера. А именно плохой сон может снизить способность мозга удалять белки, связанные с болезнью Альцгеймера, что может увеличить риск заболевания.

Однако исследователи подчеркивают, что эту связь необходимо изучить более тщательно, прежде чем можно будет с уверенностью сказать, что интенсивное ночное освещение действительно является существенным фактором риска развития болезни Альцгеймера.

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